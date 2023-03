Game of Thrones ist mit einer erfolgreichen Prequel-Serie House of the Dragon zurück und entführt uns zurück nach Westeros ins Reich der Drachen von GoT-Schöpfer George R.R. Martin. Und während wir uns auf eine zweite Staffel freuen, die jedoch noch eine ganze Weile auf sich warten lassen wird, gehen wir einmal der Frage nach: Was wäre eigentlich, wenn es eine Anime-Serie der beliebten Romanvorlage geben würde.

Diese Frage hat sich auch der GoT-Fan Space Mayo gestellt und kurzerhand mithilfe eines KI-Programms ein Anime im Stil des japanischen Kult-Studios Ghibli gestaltet.

Dabei wurden zentrale Szenen und Charakterdarstellungen in Einzel-Bild-Verfahren mithilfe des KI-Bildgenerator Midjourney zu einer Bildergalerie generiert, die einen Ersteindruck eines (möglichen) GoT-Anime abliefern. Das Ergebnis kann sich (bei YouTube) durchaus sehen lassen:

Ein ähnliches Verfahren hat auch dieser GoT-Fan mit einem (nicht weiter genannten) KI-Programm gemacht, der selbst eine Neuinterpretation des Original-Themes mit einfließen lässt:

Zum Abschluss noch eine dritte Anime-Version, diesmal LowkeyAI mit einer KI-Version der aktuellen Prequel-Serie House of the Dragon ebenfalls mithilfe Midjourney:

KI-Kunst und die Folgen

Die Künstliche Intelligenz verändert nicht nur im Bereich Games die Art und Weise, wie wir Dinge tun und sehen, das gilt auch in anderen Bereichen der Kunst. Der technologische Fortschritt von KI hat bereits Einzug in die künstlerische Tätigkeit genommen, sei es, dass AI-Programme Drehbücher für Filme/Serien schreiben oder – wie in jüngster Zeit heftig diskutiert – Bilder gestalten, die sogar das Auge eines Profis täuschen können.

So geschehen bei dem Werk „Théâtre D’opéra Spatial“, das mithilfe des KI-Bildgenerator Midjourney generiert wurde und sogar die Preisrichter eines Kunst-Wettbewerbs täuschen konnten.

Während die einen den künstlerischen Mehrwert feiern und welche Möglichkeiten sich dadurch bieten, sind es vor allem die Kunstschaffenden selbst, die gegen die technische Errungenschaften Sturm laufen – schließlich macht die AI-Kunst die Künstler überflüssig, zudem werden ihre Werke ohne ihr Wissen/Mittun vielfach kopiert ohne davon zu profitieren.

Über die Thematik KI-Kunst und ihre Folgen haben wir in diesem Special ausführlich berichtet.