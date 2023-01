Game of Thrones wieder zurück an der Spitze der illegalen Downloads

Einige Jahre lang dominierte Game of Thrones die Liste der am häufigsten illegal aus dem Internet heruntergeladenen TV-Serien. Drei Jahre nach dem Abschluss der Fantasyserie mit der 8. Staffel, erobert GoT zum Ende des Jahres 2022 erstmals wieder die Top-Liste der illegalen Downloads laut Torrent Freaks – diesmal mit dem Prequel House of the Dragon.

Auf dem 2. Platz befindet sich die neue Herr der Ringe-Serie, gefolgt von den neuen Marvel und „Star Wars“-Serien wie Obi-Wan Kenobi, Boba Fett und Andor auf Disney+. Die gefeierte Videospielverfilmung Halo und die 4. Staffel von Stranger Things runden die Top Ten 2022 ab.

Top 10 der Torrent-Charts 2022

In den Top 10 der Torrent-Charts befinden sich in diesem Jahr mehrheitlich neue Serienhits, die ansonsten üblichen Verdächtigen wie The Walking Dead oder Rick and Morty sucht man diesmal vergeblich, selbst die finale Staffel von TWD scheint es nicht in die Top 10 geschafft zu haben.

Das Portal Torrentfreak, die jährlich die am meisten illegal heruntergeladenen Serien ermitteln und veröffentlichen, verzichtet schon seit einigen Jahren auf die Angabe von geschätzten Download-Zahlen. Daher sind genaue Abrufzahlen, wie viele nun „House of The Dragon“ oder „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ illegal abgerufen haben, leider nicht bekannt.

Die Top 10 der Torrent-Charts 2020

Platz 1: House of the Dragon (HBO/Sky)

(HBO/Sky) Platz 2: Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (Amazon Prime)

(Amazon Prime) Platz 3: The Boys (Amazon Prime)

(Amazon Prime) Platz 4: Marvel’s Moon Knight (Disney+)

(Disney+) Platz 5: Halo (Paramount+)

(Paramount+) Platz 6: Star Wars: Obi-Wan Kenobi (Disney+)

(Disney+) Platz 7: Star Wars: The Book of Boba Fett (Disney+)

(Disney+) Platz 8: Stranger Things (Netflix)

(Netflix) Platz 9: Marvel’s She-Hulk (Disney+)

(Disney+) Platz 10: Star Wars: Andor (Disney+)