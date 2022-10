Im Finale der ersten Staffel von House of the Dragon stehen die Zeichen auf Krieg, der auch als der Tanz der Drachen bekannt ist. Der Machtkampf innerhalb des Hauses Targaryen über den Eisernen Thron von Westeros eskaliert und nimmt in der letzten Folge der Prequel-Serie dramatische Ausmaße an.

Zu den vielen Drachen der Targaryens gehört Balerion zu den größten und wichtigsten. Wir werfen einen Blick auf den mächtigen schwarzen Drachen und warum er auch für Game of Thrones so wichtig ist.

Die Reiter des Drachen Balerion

Der Drache Balerion ist der größte und mächtigste aller Drachen des Hauses Targaryen, mit der Drachenreiter Aegon I. Targaryen in den Eroberungskriegen große Teile von Westeros eroberte.

Der Begründer der mächtigen Targaryen-Dynastie ließ nach seinem Sieg den legendären Eisernen Thron erbauen, den er als ersten König über die Sieben Königslande bestieg. Die vielen Schwerter für den Eisernen Thron, die den Besiegten gehörten, wurden übrigens mit dem Feuer von Balerion erhitzt und geschmiedet.

© HBO

Der Drache Balerion wurde in Valyria geboren und nach einem alten Gott des Valyrischen Freistaats benannt. Er sollte auch der einzige Drache sein, der den Untergang von Valyria überlebte.

Seine Zähne waren so lang wie Schwerter, sein Maul gigantisch und sein Feuer so schwarz wie seine Schuppen. Mit seinen mächtigen Flügeln verbreitete er Angst und Schrecken, wenn er vorbei flog. Sein gigantischer Schatten tauchte angeblich ganze Städte oder Landstriche ins Dunkel, was Balerion den Beinamen der Schwarze Schrecken einbrachte.

Nach dem Tod des Königs Aegon I. Targaryen ging der Besitz an seine Nachkommen, den Drachenreiter Maegor I. Targaryen, gefolgt von Prinzessin Aerea Targaryen und zuletzt König Viserys I. Targaryen aus der Serie „House of the Dragon“, bevor dieser starb.

© HBO

Balerion in den Serien House of the Dragon und Game of Thrones

Kenner der Serie „Game of Thrones“ sowie der Buchvorlage von George R.R. Martin kennen nicht nur die Legenden um den mächtigsten Drachen aus dem Hause Targaryen. Der mächtige Drache Balerion gehörte zuletzt König Viserys I. Targaryen und hatte da bereits ein stattliches Alter von etwa 200 Jahren, als er nach dem Tod des Königs an Altersschwäche starb.

Im Gegensatz zur Buchvorlage ist der Drache Balerion zu Beginn der Serie „House of the Dragon“ bereits tot.

Sein mächtiger Schädel ist in den Katakomben des Roten Bergfrieds in Königsmund aufgebahrt und repräsentiert die Macht der Targaryens. Hier benennt König Viserys I. seine Tochter, Prinzessin Rhaenyra Targaryen als rechtmäßige Thronerbin.

© HBO

Am Ende von Game of Thrones sieht man Königin Cersei Lennister vor dem gigantischer Schädel von Balerion in den Katakomben des Roten Bergfrieds in Königsmund. Hier trifft sie sich mit Qyburn, der rechten Hand der Königin und ehemaliger Maester der Zitadelle. Durch ihn erfährt sie, wie man die Drachen der Targaryen bekämpfen kann.

Zu diesem Zeitpunkt bekämpft Daenerys Targaryen mit ihren drei mächtigen Drachen Drogon, Viserion und Rhaegal die Herrscherin von Königsmund, um ihren Anspruch auf den Eisernen Thron gelten zu machen.

In der Schlacht um Königsmund, als die Stadt von den Drachen in Schutt und Asche gelegt wird, wird auch der Schädel des Drachen Balerion in den Katakomben schwer beschädigt und teilweise zerstört.