Darauf haben Fans der Erfolgsserie Game of Thrones lange gewartet: Die gefeierte Prequel-Serie House of the Dragon wird in der 2. Staffel endlich auch in den Norden von Westeros „zurückkehren“, genauer gesagt nach Winterfell, die Heimat von Haus Stark mit Jon Schnee, Sansa, Ayra und den vielen weiteren bekannten Vertretern der Familie Stark.

Das bestätigt die in der Regel gut informierte Fan-Seite House Of The Dragon Source. Staffel 2 von „House of the Dragon“ dürfte jedoch nicht vor 2024 an den Start gehen.

Haus Stark und der Tanz der Drachen

„House of the Dragon“ ist bekannterweise rund 200 Jahre vor den Geschehnissen aus der Hauptserie angesiedelt, so dass wir die vielen lieb gewonnenen Figuren aus George R.R. Martins Vorlage leider nicht zu Gesicht bekommen. Dafür aber ihre Vorfahren, die während der Regentschaft von König Viserys I. Targaryen und dem Tanz der Drachen auf Burg Winterfell leben.

Dabei sollte man aus der Vorlage wissen, dass Haus Stark auf der Burg Winterfell zu den ältesten und größten Adelsgeschlechter von Westeros gehören, deren Familiengeschichte Tausende von Jahren zurückreicht.

Im Familienwappen ist ein grauer Schattenwolf zu sehen. Dem ersten der Familie Stark, Bran dem Erbauer, wird nachgesagt, dass er die Mauer im Norden errichtete und die Familie seitdem der Nachtwache angehört.

Das Oberhaupt des Hauses Stark ist der Lord von Winterfell, der lange Zeit als König des Nordens regierte, bevor Aegon I. Targaryen in den Eroberungskriegen Westeros einnahm und sich als ersten König der Sieben Königslande auf den von ihm erschaffenen Eisernen Thron setzt.

Der damalige Lord Torrhen Stark musste sich dem neuen Herrscher von Westeros unterwerfen und verlor seine Königswürde. Stattdessen wurde er zum Lord Protektor des Nordens und Wächter des Nordens ernannt und durfte die Macht im Norden über sein ehemaliges Königreich behalten.

Das ist auch der Ausgangspunkt der Serie House of the Dragon. Während des Tanz der Drachen wurde Lord Cregan Stark von Prinz Jacaerys, Sohn von Prinzessin Rhaenyra Targaryen für die Schwarzen im Kampf gegen die Grünen rekrutiert, der als Pakt von Eis und Feuer bekannt ist.

Jedoch habe man im Haus Stark darauf gehofft, dass es ein kurzer Krieg werde und der Norden aufgrund seiner Entfernung keine entscheidende Rolle spielen würde. Ob das stimmt und wie die Stunde des Wolfes in der Serien aussehen wird, dürfte in den nächsten Staffel thematisiert werden.

Erste Fan-Reaktionen auf die Rückkehr nach Winterfell

Die Meldung, dass wir in der 2. Staffel von „House of the Dragon“ zurück nach Winterfell reisen, löste einen Begeisterungssturm unter den GoT-Fans aus. Ein paar der vielen Reaktionen darauf haben wir hier zusammengestellt:

