Das erfolgreiche Game of Thrones-Prequel House of the Dragon schreitet mit großen Schritten auf das Staffelfinale zu . In wenigen Tagen trifft mit „The Green Council“ bereits die 9. Episode und damit vorletzte Folge der 10-teiligen Auftaktstaffel über die Vorgeschichte von Westeros ein.

House of the Dragon: Wann kommt Folge 9?

Episode 9 „The Green Council“ von „House of the Dragon“ ist wie angekündigt am 17. Oktober 2022 in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 4:15 Uhr auf Abruf bei WOW und Sky Q. Wem das zu früh ist, der kann die Folge auch zur regulären Sendezeit um 20:15 Uhr auf dem Sender Sky Atlantic sehen.

Die Folgen sind wahlweise auf Deutsch und im englischen Originalton verfügbar. Was wir darin alles erwarten dürfen, enthüllt ein kürzlich veröffentlichter Preview-Trailer:

Was erwartet uns in Episode 9?

Die Handlung spielt rund 200 Jahre vor den Geschehnissen in „Game of Thrones“ und erzählt von der Blütezeit des Hauses Targaryen und ihre Drachen, die sie ohne zu zögern für ihr Machtstreben um den Eisernen Thron von Westeros im Kampf gegen ihre Feinde einsetzen.

Im Vorfinale „The Green Council“ („Der Grüne Rat“) der ersten Staffel stehen die Anzeichen auf Krieg: Mit dem Tod des Königs Viserys (Paddy Considine) entzündet sich erneut ein Machtkampf im Hause Targaryens um die Thronfolge und den Anspruch auf den Eisernen Thron.

Nachdem es zuletzt wohl so aussah, als ob der Streit zwischen Königin Alicent (Olivia Cooke) und der designierten Thronerbin Rhaenyra (Emma D‘Arcy) dem König zuliebe beigelegt wurde, hat Viserys Prophezeiung alles verändert.

Die letzten Worte des sterbenden Königs lösen ein verhängnisvolles Missverständnis bei Königin Alicent aus, da sie ihren Sohn Aegon als künftigen König sieht. Eigentlich waren Viserys´ Worte „Du bist die Verheißung“ tatsächlich an Rhaenyra gerichtet. Königin Alicent versteht die Aussage jedoch anders und wird all ihre Kräfte aufbieten, ihren Sohn Aegon auf den Eisernen Thron zu setzen: „Er wollte, dass Aegon König wird!“

Kenner der GoT-Serie wissen jedoch, wie die Prophezeihung Das Lied von Eis und Feuer richtig zu deuten ist: Demnach ist Jon Schnee aka Aegon Targaryen der rechtmäßige Thronfolger, der den Untergang Westeros durch eine Armee von Untoten aus dem Norden verhindern kann: „Winter is coming!“

Stattdessen nimmt der nie enden wollende Machtkampf um den Eisernen Thron neue Dimensionen an und wird sicherlich im Staffelfinale mit dem Krieg, auch bekannt als der Tanz der Drachen, seinen Höhepunkt finden.