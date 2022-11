Die von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeierte Erfolgsserie Star Wars: Andor steht nun mit allen Folgen der 1. Staffel auf Disney+ zur Verfügung. Zum Finale der Auftaktstaffel werfen wir einen Blick noch vorn und sagen euch, wann wir eine 2. Staffel erwarten dürfen und wie es um Cassian Andor (Diego Luna) auf dem Streamingdienst weitergeht.

Worum geht es in Andor?

In der Prequel-Serie zum erfolgreichen Kinofilm Rogue One gibt es ein Wiedersehen mit Diego Luna als Cassian Andor, der mit seinem Team von Rebellen einst die Pläne für den Todesstern gestohlen hatte.

Die Handlung der Serie setzt etwa fünf Jahre vor den Ereignissen von „Rogue One“ ein und erzählt Cassians Werdegang vom Dieb und Kleinkriminellen auf der Suche nach einer Bestimmung hin zum aufopfernden Spion der Rebellenallianz während des Galaktischen Bürgerkrieges gegen das Imperium. Dabei wird er auf die eine oder andere „gewagte Mission“ geschickt.

© Star Wars

Wann erscheint die 2. Staffel Andor?

Serienmacher Tony Gilroy, der schon als Regisseur den Kinofilm „Rogue One” in Szene setzte, bestätigte bereits vor dem Start der Serie auf der diesjährigen Star Wars Celebration, dass es eine 2. Staffel geben wird.

Die Produktion der weiteren 12 Episoden hat inzwischen begonnen und werden voraussichtlich noch bis August 2023 gedreht. Bis zum Release der 2. Staffel wird es jedoch noch eine Weile dauern. Gilroy bestätigte, das er mit einem vollen Jahr für die Postproduktion rechnet – ähnlich wie schon für die 1. Staffel der aufwendig gestalteten „Star Wars“-Serie.

Demnach wird Staffel 2 von „Star Wars: Andor“ frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2024 auf Disney+ erwartet. Ein konkreter Starttermin wird aber noch rechtzeitig bekannt gegeben.

© Star Wars

Andor Staffel 2: So geht es weiter

Am Ende einer äußerst ereignisreichen ersten Staffel befindet sich Cassian Andor auf dem Weg zu seinem Heimatplaneten Ferrix, wo er seine Adoptivmutter Maarva zu Grabe trägt. Auf dem Begräbnis finden sich auch seine Mitstreiter ein.

Maarvas Droide B2EMO teilt eine letzte von seiner Besitzerin aufgezeichneten Hologramm-Botschaft für die Anwesenden mit, in der sie die Bewohner des Planeten eindringlich dazu auffordert, den Kampf gegen das Imperium fortzusetzen. Das führt zu Unruhen, der von den imperialen Kräften brutal niedergeschlagen wird.

Während es einige Opfer zu beklagen gibt, fordert Cassian die anderen auf, Ferrix zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Unterdessen nutzt Luthen den Augenblick dafür, seinen Plan, Cassian Andor zu töten, umzusetzen. Auf Luthens Raumschiff Fondor kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden: Cassian fordert Luthen auf, ihn entweder zu töten oder ihn einsteigen zu lassen, woraufhin dieser mit einem Lächeln reagiert.

Inhalt von Twitter anzeigen

Inhalt von Twitter immer anzeigen

Am Ende sieht man in einer Post-Credit-Szene, dass der Todesstern fast fertig gestellt ist. Einzig ein Laser-Modul befindet sich noch im Bau, bevor die neue mächtige Waffe von Darth Vader und dem Imperator funktionsfähig wird.

Die 2. Staffel wird sicherlich genau an dieser Stelle mit der Handlung einsetzen, konkrete Details sind aber noch streng geheim. Fest steht, dass die neuen Folgen laut dem Serienmacher einige Zeitsprünge beinhaltet, um am Ende nach 12 Episoden direkt an die Geschehnisse zu Beginn des Films „Rogue One” anzuknüpfen.

Inhalt von Twitter anzeigen

Inhalt von Twitter immer anzeigen

Erste Besetzung bestätigt: Wer spielt in Staffel 2 wieder mit?

Da zunächst erste Details zur Handlung und der Besetzung von Staffel 2 noch geheim gehalten wird, steht auch eine komplette Liste aller Darsteller*innen noch nicht offiziell fest.

Einzig ein Wiedersehen mit den Hauptfiguren dürfte feststehen. Die Liste wird bis zum Staffelstart weiter gepflegt und regelmäßig aktualisiert:

Diego Luna als Cassian Andor

Stellan Skarsgård als Luthen Rael

Genevieve O’Reilly als Mon Mothma

Forest Whitaker als Saw Gerrera

Inhalt von YouTube anzeigen

Inhalt von YouTube immer anzeigen