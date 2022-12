Nach dem fulminanten Erfolg der Auftaktstaffel der gefeierten Amazon-Serie Herr der Ringe: Die Ringe der Macht haben die Arbeiten an der 2. Staffel begonnen. Während die Produktion der neuen Folgen noch am Anfang steht und wohl nicht vor 2024 beim Streaminganbieter an den Start gehen dürfte, nimmt die Suche nach einer Besetzung der neuen Charakteren Gestalt an.

Die Serienmacher haben nun gleich 7 Neuzugänge für die 2. Staffel vorgestellt. Doch ein neuer Darsteller lässt hier aufhorchen: Sam Hazeldine wird künftig den Ork-Anführer Ada verkörpern! Somit ist Game of Thrones-Star Joseph Mawle aus der ersten Staffel raus aus der Serie und wird überraschend mit einem ähnlich alten Darsteller ersetzt. Ob der neue Darsteller seiner Rolle gerecht wird, wird sich zeigen.

Joseph Mawle ist raus! Sam Hazeldine ist neuer Ada-Darsteller

Bislang wurden keinerlei Gründe für diese Entscheidung offiziell bekannt gegeben, das Studio ebenso wie die Serienmacher bleiben den Fans eine Erklärung schuldig.

Einzig der ehemalige Ada-Darsteller Joseph Mawle meldet sich zu Wort und bedankt sich bei den Fans und Machern für die Chance und dass es ihm viel Freude gemacht habe, bei so einem großen Serienprojekt mitspielen zu dürfen. Abschließend wünscht er seinem Nachfolger und dem Rest der Crew viel Erfolg für die Zukunft der Serie. Hier könnt ihr seine genauen Worte noch einmal nachlesen:

Das ist der neue Ada-Darsteller: Der britische Schauspieler Sam Hazeldine dürfte einigen aus der Serie The Witcher bei Netflix bekannt sein, wo er in der 2. Staffel als Eredin Bréacc Glas, den Anführer der Roten Reiter und König der Wilden Jagd dabei ist.

Auch spielte Hazeldine in der neuen Serie The Sandman bei Netflix mit und war zuvor in vielen weiteren Filmen und Serien dabei. Wir sind gespannt, was die Serienmacher nun mit der Neubesetzung des Ork Anführers Ada und Handlanger von Sauron bezwecken wollen. Das Ergebnis dürfte aber noch auf sich warten lassen.

Weitere Neuzugänge für Staffel 2 vorgestellt

Zu den weiteren Neuzugängen in der 2. Staffel der HdR-Serie gehören:

Ben Daniels („The Crown“)

Gabriel Akuwudike („Ridley Road“)

Nicholas Woodeson („Rom“)

Yasen “Zates” Atour („The Witcher“)

Nia Towle (“Persuasion”)

Newcomerin Amelia Kenworthy

Für welche Rollen sie im einzelnen vorgesehen sind, wurde noch nicht verraten. Da das Geschehen in Mittelerde in der Prequel-Serie umfangreicher wird, dürfen wir uns sicherlich auf einige neue und wichtige Charakteren aus der Welt von Tolkien freuen.

Derweil findet Adar und seine Horde an Orks in Mordor ein neues Zuhause, während Sauron aka Halbrand (Charlie Vickers) weiter seine Absichten verfolgt, die Menschen und Elben zu täuschen und mit dem einen Ring der Macht zu unterjochen – obwohl inzwischen seine wahre Identität den Elben rund um Galadriel (Morfydd Clark) bekannt ist.

