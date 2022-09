Amazon präsentiert uns Woche für Woche eine neue Folge der aufwendig gestalteten Fantasyserie Herr der Ringe: Die Ringe der Macht nach den Werken von J. R. R. Tolkien. Die Serie erzählt die Vorgeschichte der beliebten Mittelerde-Saga und führt zahlreiche neue Charaktere ins Filmuniversum ein. Dazu zählt auch Galadriels Gefährte Halbrand (dargestellt von Charlie Vickers). Wir stellen euch Halbrand vor und gehen der Frage nach, ob es sich bei dem Charakter wirklich um Sauron handeln könnte.

Wer ist Halbrand?

Bereits in der 2. Episode der HdR-Serie macht Galadriel die Bekanntschaft mit dem Menschen Halbrand, als er sie aus den Fluten des Meeres zieht und ihr damit das Leben rettet. Zu der Herkunft oder die Absichten des mysteriösen neuen Charakters – den es so nicht in den Tolkien-Büchern gibt – wird nicht sonderlich viel verraten. Einzig ein Beutel mit einem unbekannten Wappen um seinen Hals dient derzeit als Hinweis für Fans und Hobby-Detektive.

In der 3. Episode liefern die Serienmacher endlich weitere Hinweise über seine Herkunft: Nachdem Galadriel und Halbrand von Elendil gerettet wurden und mit seiner Flotte auf der Insel Númenor eintreffen, schafft es Halbrand mit seiner Überzeugungskraft Königin Míriel davon überzeugen, dass die beiden Fremden als Gast in dem Menschenreich bleiben dürfen.

Während Galadriel einen Weg sucht, die Insel Númenor zu verlassen, verfolgt Halbrand seine ganz eigenen Pläne. In der wohlhabenden und blühenden Stadt sucht er nach Arbeit und bietet sich als Waffenschmied an.

Jedoch erweisen sich seine Bemühungen als aussichtslos, denn ohne Gildeabzeichen möchte ihn kein Handwerksmeister einstellen. Schließlich gelingt es ihm ein Gildezeichen zu stehlen – doch der Diebstahl wird entdeckt und Halbrand von der Stadtwache gefangen genommen.

© Amazon Prime Video/Bildmontage PlayCentral

Ist Halbrand wirklich Sauron?

Im Gefängnis bekommt Halbrand plötzlich Besuch von Galadriel, die in Elendils Halle der Weisheit den Ursprung des Wappens an Halbrands Beutel entdeckt hat. Demnach scheint Halbrand der König der Südlande zu sein.

Laut Galadriel hat vor langer Zeit ein Mann, der dieses Wappen trug, die verstreuten Stämme des Südlandes unter einem Banner vereint. Die Elbin ist davon überzeugt, dass dieses Banner die Menschen erneut im Kampf gegen das Böse vereinen könnte.

Jedoch zeigt Halbrand kein großes Interesse an einem Thron, schließlich haben seine Vorfahren einst einen Bluteid mit Morgoth geschlossen. Seiner Meinung nach sei er kein Held, doch Galadriel sieht das anders.

Die Serienmacher greifen hier eine bekannte Story aus „Der Herr der Ringe“ wieder auf: Wie Halbrand hatte auch Aragorn als König von Gondor kein Interesse an dem Thron und geht unter dem Namen Streicher unerkannt seiner Wege, bis er Gandalf und Frodo trifft uns sich den Gefährten anschließt.

Das spricht eindeutig gegen die derzeit heiß diskutierte Fan-Theorie, dass Halbrand eigentlich Sauron sei, der unter falscher Identität reist und seinen Einfluss auf die Menschen ausübt. Wer nun richtig liegt, wird sich im Verlauf der Serie wohl recht bald zeigen.

