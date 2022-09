Die Ringe der Macht – Wo (oder wer) ist Sauron?

Vergangenen Freitag startete Bei Amazon Prime Video die Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht. Seitdem überschlagen sich im Netz Theorien zu den bisherigen Ereignissen und besonders zu einzelnen Charakteren.

Im Fokus stehen dabei ganz besonders Der Fremde, der in einem Meteor zur Erde stürzte und Bösewicht Sauron. Nun wollen besonders aufmerksame und gewiefte Fans stichhaltige Hinweise auf den Verbleib Saurons gefunden haben.

Wer und wo ist Sauron?

Schon nach den ersten beiden Folgen fragen sich viele Fans, wo sich der fiese Schurke aufhält. Klar ist bisher nur, dass sich Sauron irgendwo versteckt. Oder vielleicht auch nicht? Im Prolog ist Sauron, oder vielmehr sein Schemen, bereits kurz zu sehen.

Noch hält sich bei einigen hartnäckig die Theorie, der mysteriöse Meteor-Mann könnte Sauron sein. Wiederum andere – und das scheint derzeit zu überwiegen – meinen, der Bösewicht spiele Wolf im Schafspelz und sei unlängst als Halbrand zu sehen.

Doch ist das möglich? Galadriel, die wie besessen davon ist, den Mörder ihres Bruders zu finden, saß die gesamte zweite Folge mit Halbrand zusammen auf einem Floß fest. Gerade sie als Elbin würde doch spüren, wenn sich das ultimative Böse direkt neben ihr aufhielte, oder?

Ein versteckter Hinweis im Soundrack zu Die Ringe der Macht

Nun gibt es Menschen, die Rätsel lieben und einfach überall nach Hinweisen suchen. So ist einigen Fans aufgefallen, dass das musikalische Thema von Halbrand (ab Minute 46:00 im Video) durchaus Ähnlichkeit mit dem von Sauron (ab 21:24) hat – besonders wenn man letzteres rückwärts abspielt.

Für den Soundtrack ist der bekannte Filmkomponist Bear McCreary (u.a. „Battlestar Galactica“, „The Walking Dead“) verantwortlich. Daher halten viele User auf Reddit diese Übereinstimmung nicht für einen Zufall, sondern vielmehr für einen versteckten Hinweis.

Zu der Halbrand-Theorie gibt es noch einen weiteren Hinweis: Das Symbol auf dem Anhänger, das Halbrand um seinen Hals trägt, ähnelt dem von Sauron.

Dann wäre da noch der junge Theo, der ein zerbrochenes Schwert mit ebendiesem Symbol findet. Ist Halbrand oder gar Sauron selbst vielleicht Theos verschwundener Vater? Jedenfalls scheint der Junge irgendwie eine Verbindung zu Sauron zu haben.

Die Ringe der Macht: Der Aufstieg Saurons

Eine andere Theorie besagt, Sauron halte sich unter dem Schicksalsberg versteckt. Wie Regisseurin Charlotte Brändström bereits andeutete, soll gegen Ende der ersten Staffel etwas passieren, das die Landschaft Mittelerdes komplett verändern wird.

Viele gehen nun davon aus, dass es sich hierbei um die Eruption des Schicksalsberges handelt. Zwar wäre das chronologisch gesehen zu früh, eine Straffung der Ereignisse würde für die weitere Handlung der Serie jedoch Sinn ergeben.

Demnach würde Staffel 1 damit enden, dass Sauron von seinen Untergebenen (vielleicht Theo?) erweckt und befreit wird, was durch den Ausbruch des Schicksalsbergs ersichtlich wird. Somit wäre der Bösewicht zurück und würde seinen Aufstieg und den Angriff auf Gondor einläuten.

Jeden Freitag erscheint eine neue Folge von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ bei Amazon Prime Video. Es könnte also noch ein Weilchen dauern, bis wir Gewissheit über den Verbleib Saurons haben. Wann das der Fall sein wird, könnt ihr in unserem Episoden-Guide in Erfahrung bringen.