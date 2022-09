Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Wer ist der Fremde, der vom Himmel stürzte?

Die ersten beiden Folgen der neuen Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht feierten am Freitag, den 2. September Premiere bei Amazon Prime Video. Seither rätseln Fans, wer wohl der mysteriöse Meteor-Mann sein mag.

Einige Figuren, wie etwa Galadriel, Elrond und Sauron sind bereits aus den Filmen bekannt. Auch von Durin, dem Oberhaupt der Zwerge hat man spätestens in „Der Hobbit“ gehört. Es gibt jedoch einen Charakter, der selbst den größten Mittelerde-Fans ein Rätsel ist.

Die Ringe der Macht: Was hat es mit dem Meteor auf sich?

Bereits in der ersten Folge sehen die Bewohner Mittelerdes, wie ein Meteor vom Himmel stürzt. Die überaus neugierige Harfüßin Nori Brandyfuß kann es nicht lassen und begibt sich umgehend zur Einschlagstelle.

In dem entstandenen Krater findet sie einen nackten und verwirrten Mann, den sie in ihre Obhut nimmt. Die Kommunikation zwischen den beiden stellt sich als schwierig heraus, denn der Fremde scheint zunächst nicht einmal zu wissen, wer er ist. Offenbar verfügt er jedoch über magische Kräfte.

Nori und der Fremde © Amazon Prime Video

Außerdem bemerkt Nori, dass von den Flammen im Krater keinerlei Hitze ausgeht. Wie Galadriel zuvor in Morgoths Festung bemerkt, geben ihre Fackeln ebenfalls keine Wärme ab, da das Böse zu stark sei. Dies könnte ein Indiz auf Sauron sein.

Ist der Meteor-Mann einer der bekannten Zauberer?

In den Fan-Foren wird heftig diskutiert. Handelt es sich bei dem Fremden um den verschwundenen Sauron oder sehen wir hier gar einen jungen Gandalf oder Saruman? Rein äußerlich kann kein spezifischer Charakter hergeleitet werden. Selbst im Abspann heißt er einfach nur „The Stranger“, also der „Der Fremde“.

Und doch deutet vieles auf einen Zauberer hin. Dies wird spätestens klar, als der Mann anfängt mit den Leuchtkäfern zu kommunizieren – eine Gabe, die auch Gandalf besitzt. Ob andere Zauberer wie Saruman oder Radagast diese Fähigkeit auch beherrschen, ist möglich, aber unklar.

Aber es deutet noch mehr auf Gandalf hin. Bedenkt man seine spätere Verbundenheit zu den Hobbits, könnte in dieser ersten Begegnung mit den Harfüßern der Ursprung liegen.

In der Welt von Tolkien gehören die Zauberer zu den Istari. Das ist in sofern wichtig, als das der Fremde in der Serie ein Leitthema (ab Minute 11:30 im Video) hat, das wiederum Teil des Titels „Wise One“ (ab 2:11:31 im Video) im Soundtrack ist. In der von Tolkien erdachten Sprache Quenya heißt Istari „Der Weise“, also „Wise One“.

Im Laufe der Geschichte wurde aus Gandalf dem Grauen, nach seinem Kampf gegen Balrog, Gandalf der Weise. Gleichsam könnte dies jedoch auch ein Hinweis auf Saruman sein, der ebenfalls als Saruman der Weise bekannt ist.

Die Ringe der Macht: Wurde die Geschichte verändert?

Ein wichtiger Fakt spricht jedoch dagegen, dass der Fremde ein Zauberer ist. In der Vorlage des Schöpfers J.R.R. Tolkien tauchen die Istari erst im dritten Zeitalter auf, um Mittelerde im Kampf gegen Sauron zu unterstützen.

Bekanntermaßen spielt Die Ringe der Macht jedoch im zweiten Zeitalter. Nun könnte man es auf die künstlerische Freiheit schieben, dass die Geschehnisse für das Storytelling hier ein wenig gestrafft wurden. Sinn machen würde es, denn die Gefahr durch Sauron besteht ja bereits. Schließlich bestimmt die Jagd nach Morgoths Heerführer Galadriels Geschichte.

Die achte und finale Folge der ersten Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ soll am 14. Oktober 2022 zu sehen sein. Eine Übersicht findet ihr in unserem Episoden-Guide. Bis dahin erfahren wir hoffentlich, wer da vom Himmel gefallen ist.