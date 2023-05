Amazon kündigt neues Herr der Ringe-MMO von den New World-Machern an

Das Herr der Ringe-MMO soll aber kein „New World 2.0“ werden. Es wird zwar ebenfalls in der Azoth-Engine laufen und von den Erfahrungen, die das Team bei der Produktion von „New World“ gemacht hat, profitieren. Dennoch will das Studio ein eigenständiges Spiel schaffen, dessen Mechaniken zur berühmten Vorlage passen.

Das Spiel soll eine verbundene Welt bieten und im dritten Zeitalter spielen, also zur selben Zeit, in der auch die Filme und Bücher angesiedelt sind. Bekannte Charaktere wie Aragorn oder Gandalf sind zwar nicht bestätigt, könnten aber durchaus eine Rolle spielen.

Aktuell befindet sich das Spiel noch in der Pre-Production , es wird also noch nicht aktiv an Inhalten gearbeitet. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es daher auch noch unklar, auf welchen Plattformen das neue Herr der Ringe-Abenteuer letztlich erscheinen soll.

Die Amazon Games Studios haben ein neues MMO im Der Herr der Ringe -Universum angekündigt, dass in Zusammenarbeit mit der Embracer Group und Middle-earth Enterprises entsteht. Zuletzt hatte das Team am erfolgreichen Online-RPG New World gearbeitet, dessen Support auch während der Entwicklung des neuen Titels fortgesetzt wird.

