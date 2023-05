Der Herr der Ringe: Gollum fällt international durch

The Lord of the Rings: Gollum

Inmitten der negativen Stimmen, die sich vor allem auf eine schlechte Performance und unterentwickelte Grafik beziehen, finden sich jedoch auch einige Lichtblicke . Laut PC Gamer sei LOTR: Gollum „trotz all seiner vielen Mängel ein oft wunderschönes und seltsam liebenswertes Abenteuer.“

Das spanische IGN schreibt: „Der Herr der Ringe: Gollum ist ein Stealth-, Action- und Plattform-Abenteuer mit einigen interessanten Ideen, dem es aber an Kochkunst mangelt. Ein Videospiel mit klassischer Struktur, dessen Lücken sowohl in der Erzählung als auch im spielbaren, technischen und ästhetischen Bereich offensichtlich sind.“

So schafft es „HdR: Gollum“ lediglich auf einen traurigen Metascore von 40 für PS5 . Ähnlich verhält es sich seitens der PC-Spieler*innen (Metascore: 43), die ihre Meinung via Metacriric kundtun. Hier halten sich schlechte und durchschnittliche Wertungen allenfalls die Waage. Positive Stimmen sucht man vergebens.

Dabei bedienen sich die Macher*innen nicht nur an der literarischen Vorlage, sondern versuchen sich auch an einer eigenen Interpretation des Ring-Stoffs . Das Spiel wurde zwar einer strengen Kontrolle seitens Middle-earth Enterprises unterzogen, stößt bei einigen Rezensierenden alllerdings dennoch auf harte Kritikpunkte .

Seit dem 25. Mai können HdR-Fans endlich selbst in die Rolle des einstigen Hobbits Sméagol schlüpfen, der uns auf der abenteuerlichen Suche nach seinem Schatz zurück in die fantastischen Gefilde Mittelerdes führt, die uns aus J.R.R. Tolkiens Büchern bestens bekannt sind.

