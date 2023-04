Herr der Ringe: Elijah Wood ist skeptisch gegenüber den geplanten Filmen

Ende Februar gab Warner Bros. offiziell bekannt, weitere Der Herr der Ringe-Filme produzieren zu wollen. Während Fans spekulieren, worum es darin gehen wird, hat sich Frodo-Darsteller Elijah Wood jüngst zu den Plänen geäußert.

Herr der Ringe-Star äußert Bedenken

Im Interview mit GQ zeigt sich der Schauspieler „fasziniert und aufgeregt“, gleichzeitig jedoch auch mit einer Portion Skepsis. So verstehe er zwar, dass der finanzielle Aspekt ein Grund für die Erweiterung des Franchise sei. Dennoch hofft Wood, dass das Resultat „großartige Kunst“ sein wird.

„Ich bin überrascht – ich weiß nicht, warum ich überrascht bin, denn natürlich würde es mehr Filme geben. Offensichtlich steht dahinter der Wunsch, viel Geld zu verdienen. […] Aber aus dem Kommerz kann auch große Kunst kommen. Diese beiden Dinge schließen sich also nicht gegenseitig aus.“

Letztlich sei die Begeisterung und Ehrfurcht vor Tolkiens Meisterwerk entscheidend für den Erfolg. Auch die Filme von Peter Jackson seien mit großem Respekt vor der Vorlage entstanden.

„[Herr der Ringe]entstand aus einer Leidenschaft für die Bücher und dem Wunsch, sie zu verwirklichen. Und ich hoffe, dass das letztendlich der Antrieb für die nachfolgenden Filme sein wird.“

Diese Hoffnung haben wohl auch Mittelerde-Fans. Die Amazon-Serie war vielen nämlich zu weit entfernt vom Originalmaterial. Entsprechende Bedenken gibt es nun auch gegenüber den geplanten Filmen, wenngleich zum Inhalt bislang noch nichts bekannt ist. Gleichwohl sei Wood bei Bedarf auch jederzeit bereit, in die Rolle des Frodo zurückzukehren, wie er gegenüber extra verriet.

Herr der Ringe-Universum: Das ist geplant

Klar scheint bislang, dass die neuen Produktionen von New Line Cinema (seit 2008 Tochterfirma von Warner Bros.) nicht direkt an Die Ringe der Macht anschließen sollen. Derweil laufen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Serie bereits seit einigen Monaten.

Mit dem Aufkaufen sämtlicher Rechte des HdR-Stoffs und einem langjährigen Deal verfolgen die Verantwortlichen offenbar nichts Geringeres, als zusammenhängendes Cinematic Universe zum Franchise – ähnlich wie es bei Marvel oder Star Wars der Fall ist. Selbes gilt wohl für die Wizarding World rund um Harry Potter.

Neben zahlreichen Games, wie The Lord of the Rings: Gollum, das am 25. Mai 2023 erscheint, soll im April 2024 mit „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ ein Animationsfilm in die Kinos kommen. Zentrale Figur soll Helm Hammerhand sein – der legendäre neunte König Rohans und Namensgeber der berühmten Festung Helms Klamm.