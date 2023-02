Der Herr der Ringe-Fans können sich über gleich fünf Spiele bis 2024 freuen

Da kommt eine geballte Menge an Spielen auf Fans von Der Herr der Ringe zu! Die Embracer Group hat in einem Zwischenbericht für den Zeitraum von Oktober bis Dezember 2022 verraten, dass großes Interesse am „Der Herr der Ringe“-Format auf unterschiedlichen Plattformen besteht.

Aktuell befinden sich gleich fünf Spiele zum „Der Herr der Ringe“-Universum in der Mache. Wir wissen bereits von vier der fünf Spielen, worum es sich handelt.

Fünf Der Herr der Ringe-Spiele sind auf dem Weg

Den Anfang könnte Der Herr der Ringe: Gollum machen. Das Spiel wurde schon einmal verschoben und hat aktuell keinen festen Erscheinungstermin. Somit könnte es sein, dass der Titel zum Herbst 2023 in den Startlöchern stehen wird.

Ein weiteres Spiel ist The Lord of the Rings: Return to Moria. Hierbei stehen die Zwerge im Mittelpunkt, die ihre Heimat Moria zurückerobern wollen. Daneben ist außerdem der Release von The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth geplant. Dabei handelt es sich um einen Mobile-Titel, der als Strategie-RPG konzipiert wurde.

Hinzu kommt ein neues „Herr der Ringe“-Spiel, bei dem Private Division als Publisher und Weta Workshop als Entwicklerteam fungiert. Leider gibt es keine weiteren Informationen, worum es sich bei diesem Titel handeln könnte. Das fünfte Spiel ist dagegen völlig unbekannt.

Wann sollen die Spiele erscheinen? Die Embracer Group nennt als Zeitraum das Finanzjahr 2023/2024. Der Beginn des Zeitraumes ist der 1. Oktober 2023, das Ende am 30. September 2024.

Doch auch nach diesem Zeitraum werden wohl noch weitere Spiele, Filme und Serien erscheinen, die sich um das Universum von J. R. R. Tolkien drehen.

© Daedelic Entertainment

Außerdem soll sich ein Film bei einem externen Partner in der Produktion befinden. Wann dieser erscheint, gab die Embracer Group allerdings nicht an. Doch so oder so ist die kommende Zeit ein wahres Fest für „Der Herr der Ringe“-Fans!