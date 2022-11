Was haben God of War Ragnarök und Die Ringe der Macht gemeinsam?

Aufgepasst, liebe Fantasy-Fans! Wenn ihr auf fantastische Welten steht, wie sie sie zum Beispiel in der frisch veröffentlichten Serie Die Ringe der Macht zu sehen sind, erwartet euch in Kürze ein neues Spielehighlight.

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022 und unser Tester Daniel Busch ist sich schon jetzt sicher, dass es sich um das beste PlayStation 5-Spiel überhaupt handelt. Mehr dazu lest ihr in unserem Test auf PlayCentral.de.

Aber was haben ein „God of War Ragnarök“ und „Die Ringe der Macht“ noch gemeinsam?

God of War Ragnarök – Eine Legende kehrt zurück!

Falls ihr in „Die Ringe der Macht“ der wundervoll anmutenden Soundkulisse etwas abgewinnen konntet, solltet ihr jetzt eure Ohren spitzen. Denn Bear McCreary, der für den Soundtrack in der „Der Herr der Ringe“-Serie verantwortlich ist, kümmert sich auch um die Musik im „God of War“-Sequel.

Genauer gesagt war er auch schon in God of War aus dem Jahre 2018 zu hören und nun kehrt er wieder zurück.

Wenn wir uns an den Soundtrack von „God of War“ zurückerinnern, kommen wir nicht daran vorbei, an die atemberaubende Atmosphäre zu denken. Sie hat nicht zuletzt durch die eindringlichen Musikstücke einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Darauf dürfen wir uns einmal mehr im neuen Teil freuen. Sony hat schon jetzt eine kleine Auskopplung veröffentlicht. Hört doch direkt einmal rein?

Bear McCreary und seine Karriere

Jüngst hörten wir Bear McCreary in „Die Ringe der Macht“, wo es ihm ebenfalls gelang, eine unverkennbare, musikalische Untermalung zu erschaffen. Wenn ihr euch den Soundtrack im Nachgang noch einmal anhören möchtet, haben wir ihn hier für euch verlinkt.

Und McCreary ist tatsächlich ein echtes Ausnahmetalent. Der an der USC Thornton School of Music gelernte Komponist rekonstruierte bereits während seines Studium (gemeinsam mit dem ursprünglichen Komponisten Elmer Bernstein) die Filmmusik zu „Könige der Sonne“.

Er arbeitet unter anderem mit seiner Frau Raya Yarbrough an dem OST zu „Battlestar Galactica“, doch seine Filmografie ist lang.

Zu seinen bekanntesten Sounds zählen zum Beispiel Größen wie Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., Godzilla II: King of the Monsters, „Black Sails“ oder sogar The Walking Dead.

Aber was meint ihr? Wie wichtig ist euch die Soundkulisse in einem Spiel oder einer Serie eigentlich? Findet ihr sie in der „Die Ringer der Macht“ und „God of War“ gelungen oder hättet ihr hier lieber jemand anderen gehört?

Wissenswert für Gaming-Fans: Könnt ihr euch noch an den Jack the Ripper-DLC von Assassin’s Creed Syndicate erinnern? Der Soundtrack für den DLC stammt ebenfalls von Bear McCreary.