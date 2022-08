Es ist so weit, die „Der Herr der Ringe“-Serie Die Ringe der Macht steht in den Startlöchern. Sie wird im nächsten Monat debütieren und fortan das VoD-Programm von Prime Video bereichern.

Doch zum Start der Serie gibt es jetzt eine Neuigkeit: die Serie wird nicht, wie wir es zuerst angenommen haben, mit einer Folge freigeschaltet. Amazon schaltet für den Anfang gleich zwei Episoden frei.

Wir werden die jeweiligen Folgen des LotR-Prequels, bei dem es ins Zweite Zeitalter von Mittelerde geht, das tausende Jahre vor „Der Herr der Ringe“ angesiedelt ist, also eine Woche früher erleben.

Das Silmarillion, der Prolog des LotR-Romans und die weiteren Notizen von J.R.R. Tolkien erzählen vom Aufstieg und Untergang Númenors und wir erfahren, wie der Eine Ring durch Sauron geschmiedet wurde. Ein Wiedersehen mit Galadriel, Elrond und Isildur ist bereits bestätigt.

Die Ringe der Macht: Wann laufen die Folgen?

Wann startet Die Ringe der Macht? Die Serie wird in Deutschland ab dem 2. September 2022 auf Prime Video zum Streamen bereitstehen. Und das sogleich mit zwei Folgen.

Die weiteren Folgen laufen dann mit einem Abstand von sieben Tagen über die VoD-Bühne. Hier seht ihr, wann genau die einzelnen Folgen freigeschaltet werden:

Folge 1 von Die Ringe der Macht läuft am 2. September 2022

Folge 2 von Die Ringe der Macht läuft am 2. September 2022

Folge 3 von Die Ringe der Macht läuft am 9. September 2022

Folge 4 von Die Ringe der Macht läuft am 16. September 2022

Folge 5 von Die Ringe der Macht läuft am 23. September 2022

Folge 6 von Die Ringe der Macht läuft am 30. September 2022

Folge 7 von Die Ringe der Macht läuft am 7. Oktober 2022

Folge 8 von Die Ringe der Macht läuft am 14. Oktober 2022

Amazon bestätigt, dass die Episoden überall auf der Welt gleichzeitig freigeschaltet werden. Das heißt, die ersten beiden Episoden werden in Deutschland ab 3 Uhr morgens zu sehen sein.

Doch ab der zweiten Woche laufen sie dann etwas später. Nach dem großen Start werden die Episoden hierzulande erst ab 6 Uhr morgens gezeigt.

Die Motivation für die Anpassung mit der Doppelepisode zum Anfang könnte übrigens darin begründet liegen, dass Game of Thrones: House of the Dragon am 23. Oktober mit der finalen zehnten Episode an den Start geht.

Amazon wollte scheinbar nicht, dass das „Die Ringe der Macht“-Finale am 21. Oktober läuft, weil das in der gleichen Woche gewesen wäre wie das GoT-Finale. Nun läuft das große Finale jedenfalls eine Woche früher.