Willkommen zurück in Westeros! Game of Throne-Fans können es kaum erwarten, bis endlich die neue Prequel-Serie House of the Dragon der Erfolgsserie eintrifft.

Buchautor George R.R. Martin hat an der neuen HBO-Serie persönlich mitgewirkt und zeigt sich schon jetzt begeistert, wie seine Vorlage über die Vorgeschichte der Targaryens und ihr unbändiger Machtkampf um Westeros umgesetzt wurde.

Seht hier den neuen Trailer, der mit vielen epischen Szenen und jede Menge Drachen die Vorfreude der Fans kräftig anheizen dürfte – Gänsehaut pur!

Wann kommt Game of Thrones-Prequel House of the Dragon nach Deutschland?

Sky übernimmt die Premiere des neuen vielbeachteten Serienhits und zeigt die erste Staffel mit allen 10 Episoden ab dem 21. August 2022 über Wow und Sky Q, zeitgleich zur Premiere beim US-Sender HBO.

Im TV geht dann ein Tag später am 22. August 2022 die erste Folge bei Sky Atlantic an den Start, wahlweise in deutscher Synchronisierung oder englischem Originalton.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu House of the Dragon sehen:

Erste Story-Details: Worum geht es in House of the Dragon?

Die Handlung spielt rund 200 Jahre vor den Ereignissen von GoT und erzählt von dem legendären Tanz der Drachen. Schon damals entbrannte ein gewaltiger Machtkampf um die Sieben Königreiche nicht nur unter den Lords von Westeros. Insbesondere in der eigenen Familie der Targaryens gibt es gleich mehrere Anwärter auf den Thron, was unter den Nachkommen des Königs Viserys Targaryen (Paddy Considine) Zwietracht sät.

Hervor tun sich dabei seine Tochter Rhaenyra (Emma D’Arcy), ihr Halbbruder Aegon II. Viserys, Sohn seiner zweiten Ehefrau Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) sowie der Bruder des Königs, Prinz Daemon Targaryen (Matt Smith). Ihre Bündnisse mit anderen Familien sorgten dafür, dass ganz Westeros in den Krieg der Targaryens hineingezogen wurde.

House of the Dragon: Der Cast der Game of Thrones Prequel-Serie – Liste der Besetzung und Neuzugänge

George R.R. Martin verrät, wie die neue GoT-Serie entstand

Zum baldigen Start der neuen GoT-Serie gewährt uns Buchautor George R.R. Martin gemeinsam mit den Serienmachern in einem neuen Behind-the-Scenes-Video, wie die Welt von Westros entstand und was Fans erwarten dürfen.

Zudem wird die neue Serie und ihre Besetzung auf der anstehenden Comic-Con 2022 in San Diego erstmals den vielen anwesenden Fans vorgestellt. Dabei dürfen wir sicherlich viele weitere exklusive Neuigkeiten, Enthüllungen und einiges mehr erwarten. Wir halten euch natürlich hier auf dem Laufenden!

