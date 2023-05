Die Ringe der Macht: Staffel 2 wird rechtzeitig fertig – trotz Streik

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht sind derzeit in vollem Gange. Während der große Autorenstreik in Hollywood derzeit viele Produktionen stoppt, soll die Amazon-Serie davon weitestgehend unbeeinflusst bleiben.

Ringe der Macht: Dreharbeiten sollen rechtzeitig abgeschlossen sein, aber…

Der Streik der Writers Guild of America (Zusammenschluss der Drehbuchautoren und -autorinnen) legt momentan viele Serien- und Filmproduktionen lahm. Für Fans von Die Ringe der Macht gibt es allerdings Entwarnung.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel sollen planmäßig Ende Mai 2023 abgeschlossen werden. Anschließend gehen die Folgen in die Postproduktion. Somit dürfte es keinerlei Verzögerungen geben und einem mutmaßlichem Release im Sommer/Herbst 2024 nichts im Wege stehen.

Die Sache hat jedoch einen Haken: Aufgrund des Streiks dürfen die beiden Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay in der Endphase nicht als Autoren mitwirken. Für einige mag dies etwas problematisch erscheinen; wiederum andere dürften erfreut sein.

Sind die fehlenden Autoren Verlust oder Gewinn für die HdR-Serie?

Bereits während der ersten Staffel mussten insbesondere Payne und McKay einiges an Kritik wegstecken, da sich die Serie, in den Augen vieler Tolkien-Fans, zu weit weg von der Lore bewege. Entsprechende Bedenken gibt es derweil auch gegenüber den geplanten Filmen, wenngleich zu deren Inhalt bislang noch nichts bekannt ist.

Zwar können die beiden Serien-Autoren in den letzten drei Wochen am Set nicht direkt eingreifen, aber die Drehbücher sollten schließlich auch fertig sein. Sprich: Wenn es um wichtige Details und Zusammenhänge geht, werden viele andere, ebenso engagierte Menschen vor Ort sein, die im Fall der Fälle intervenieren können.

Ähnlich verhält es sich übrigens mit den Dreharbeiten zum GoT-Prequel House of the Dragon. Auch hier ist derzeit die zweite Staffel in Arbeit. Ob die beiden Serien wohl wieder zeitgleich erscheinen und so erneut in direkter Konkurrenz stehen?