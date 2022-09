House of the Dragon vs. Die Ringe der Macht: Welche Serie ist erfolgreicher?

Gleich zwei hochwertige und lang erwartete Serien sind kürzlich an den Start gegangen und buhlen gleichzeitig um die Gunst der Zuschauer: Das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon bei HBO/Sky (Wow) sowie die Prequel-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon Prime Video. Welcher Serienhit macht bei den Zuschauern das Rennen und verzeichnet nach jeweils zwei gezeigten Folgen die meisten Zuschauer?

Beide Serien laufen jeweils auf einem Sender bzw. VoD-Dienst, die nur zahlenden Kunden zur Verfügung stehen. Das schließt schon einmal eine große Anzahl an Zuschauern aus, im Gegensatz zu frei empfangbaren Sendern. Dies nur vorab zu Info. Trotzdem lassen sich die veröffentlichten Zugriffszahlen der Zuschauer weltweit sehen lassen und verzeichnen für ihre jeweiligen Sender neue Rekordwerte.

Wie viele Zuschauer waren bei Die Ringe der Macht dabei?

Amazon bestätigt, dass mehr als 25 Millionen Menschen weltweit den Auftakt von „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ innerhalb der ersten 24 Stunden gesehen haben. Das stellt zweifelsfrei einen neuen Rekord für den Streaminganbieter dar, der sonst eher zurückhaltend ist, was konkrete Zahlen zu seinen Filmen und Serien angeht.

Wie viele Zuschauer waren bei House of the Dragon dabei?

Laut dem US-Sender HBO wollten allein die erste Folge „House of the Dragon“ knapp 10 Millionen Zuschauer innerhalb der ersten 24 Stunden in den USA sehen. Internationale Werte liegen nicht vor, so dass ein Vergleich mit der HdR-Serie leider nicht möglich ist.

Die zweite Folge konnte eine Woche später sogar das Interesse der Fans steigern und kommt auf über 10 Millionen Zuschauer allein in den USA. Inzwischen stehen auch erste Zahlen darüber fest, wie viele die beiden Folgen über sämtliche Plattformen gesehen haben, deren Werte um einiges Höher liegen.

Wer gewinnt Die Ringe der Macht vs. House of the Dragon?

Leider liegen nicht alle Zahlen vor, besonders bei HBO gibt es unterschiedliche Ausstrahlungsmethoden (live oder per Stream), so dass hier keine genauen Angaben gemacht werden. Insbesondere werden hier nur US-Zahlen vermerkt, während Amazon dazu keine konkreten Angaben macht und nur weltweite Zahlen angibt.

Fest steht, dass beide Serien auf ein großes Zuschauerinteresse treffen und für den jeweiligen Sender/Anbieter einen rekordverdächtigen Start hinlegten. Ob sich das Interesse auch bis zum Ende der ersten Staffel und darüber hinaus halten lässt, wird sich zeigen.