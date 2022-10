Die Ringe der Macht: Gibt sich Sauron in Folge 8 zu erkennen?

Hinter uns liegt eine aufregende Zeit in Mittelerde. Wir haben erste Einblicke in die Ereignisse des Zweiten Zeitalters erhalten, neue Charaktere kennen gelernt und wegweisende Momente erlebt. Unsere Reise auf den Spuren der Ringe der Macht wird am morgigen Freitag mit dem Staffelfinale vorerst enden.

Bisher haben sich bereits einige Fragen des Herr der Ringe-Universums aufgeklärt. Jene, welche allerdings den meisten Zuschauer*innen unter den Nägeln brennen dürfte, ist die nach der Identität von Sauron. Wird sich der Maia in Folge 8 endlich zu erkennen geben?

Mit dem Trailer zur finalen 8. Folge gewährt uns Amazon zumindest eine kleine Vorschau, die wieder allerhand Raum für Spekulationen lässt. Ein vorläufig letztes Mal werden alle vier Handlungsstränge gezeigt, die allmählich zusammenlaufen.

Hier nochmal zur Erinnerung die Handlungsstränge:

Elben und Zwerge Menschen der Südlande und Orks Harfüße und Meteor-Mann Númenor, Galadriel und Halbrand

Wir beziehen uns auf den Trailer auf der Serien-Seite von Amazon Prime Video. Dieser ist unter „Extras“ zu finden und trägt fälschlicherweise den Titel „Vorschau auf Folge 7“.

Was geschieht mit den Elben und Zwergen?

Mit dem sterbenden Lebensbaum scheint das Ende der Elben unausweichlich. Ohne das rettende Mithril ist das Schicksal der Spitzohren besiegelt. Wird sich Durin III. doch noch umentscheiden und das wertvolle Metall bereitstellen? Wenn ja, könnte dies bereits jetzt schon den Untergang der Zwerge von Khazad-dûm bedeuten. Denn in den Tiefen der Minen lauert der Balrog.

Ist Númenor dem Untergang geweiht?

Weiterhin kehren Míriels Schiffe aus den verlorenen Südlanden zurück nach Númenor. Hier ist offenbar ein Bürgerkrieg zwischen den Getreuen der Elben und den Königsmännern von Pharazon ausgebrochen. Anscheinend wird sich die Königin Regentin in das Kampfgeschehen einmischen, denn sie meint: „Der Weg der Getreuen verpflichtet zum Tribut.“

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wird Nori zur Bedrohung für den Meteor-Mann?

Nori scheint sich in eine Mystikerin zu verwandeln oder zumindest unter deren Bann zu stehen. Die treuen Gefolgsleute Saurons, auch bekannt als White Cloaks, sind noch immer hinter dem Meteor-Mann her. Dieser könnte seiner Freundin zu Hilfe eilen, da er einen Apfel vom Boden aufhebt, den die Harfüßerin auf ihrer Rettungsmission verloren haben muss. Möglicherweise erwartet uns ein emotionaler Kampf der einstigen Freunde.

Wer zur Hölle ist Sauron in Die Ringe der Macht?

„Wahre Schöpfung erfordert Opfer“. Ist das etwa die Stimme von Halbrand? Die Vermutungen verdichten sich, dass tatsächlich Halbrand Sauron sein könnte. Wenn wir ihn in Folge 8 zusammen mit dem Elbenschmied Celebrimbor sehen, wäre dies der bisher sicherste Beweis.

Sauron wird Celebrimbor verführen und dazu bringen, die Ringe der Macht zu schmieden. Damit wäre auch der Auftakt zur zweiten Staffel gegeben, die schon in der Mache ist. Ob sich all diese Hypothesen bewahrheiten, wird sich morgen zeigen. Dann geht es zum vorübergehend letzten Mal in die Tolkiensche Fantasiewelt.