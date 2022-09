Mit der erfolgreichen und aufwendig gestalteten Fantasyserie Herr der Ringe: Die Ringe der Macht entführt uns Amazon Woche für Woche in die Welt von Tolkien und erzählt von der Entstehung von Mittelerde und dem Aufstieg des dunklen Lords Sauron tausende Jahre vor der HdR-Trilogie.

Bereits im ersten Trailer taucht eine Gruppe von neuen Charakteren auf. Wir gehen hier der Frage auf den Grund: Was hat es mit den mysteriösen White Cloaks-Gestalten auf sich?

Die Fantasyserie nimmt sich die Vorgeschichte der Tolkiens Mittelerde-Saga vor und stellt das Erstarken des dunklen Lord Sauron in den Mittelpunkt. Der bekannte und mächtige Gegenspieler aus der HdR-Trilogie lebt unerkannt unter den Bewohner von Mittelerde und schafft es, bedeutende Persönlichkeiten wie Elben, Zwerge und Menschen zu beeinflussen.

Seit der ersten gezeigten Szene kursieren zahlreiche Gerüchte und Theorien über die Erscheinung von Sauron und hinter welcher der bereits gezeigten neuen Figuren er sich wohl versteckt. Dazu gehört etwa der geheimnisvolle Meteor-Mann oder die mysteriösen White Cloaks.

Das sind die White Cloaks

In der fünften Episode „Partings“ wird endlich die Wahrheit über die weiß gekleideten Charakteren enthüllt – Sauron gehört aber wohl nicht dazu! Vielmehr handelt es sich dabei um Dweller (Bridie Sisson), Nomad (Edith Poor) und Ascetic (Kali Kopae).

In der gezeigten Szene sieht man die drei White Cloaks genau an der Stelle, wo in der ersten Folge der Fremder aka Meteor-Mann (Daniel Weyman) aus dem Nichts vom Himmel auf Mittelerde abgestürzt ist. Noch immer umgibt die Figur ein größeres Geheimnis, in das wohl das Eintreffen der in weißen Umhängen gehüllten Charaktere ein wenig Licht bringen dürfte.

Bereits im Vorfeld verriet Produzentin Lindsey Weber: „Wir erfreuen uns an all den Online-Spekulationen und können Ihnen sagen, dass Bridie Sisson eine unglaubliche Schauspielerin ist. Wir dachten auch, dass die Fans gerne wissen würden, dass ihre Figur aus dem fernen Osten reist – aus den Ländern von Rhûn.“

Damit dürfte bestätigt sein, dass es sich bei Dweller, Asket und Nomad um Ostlinge aus Rhûn handeln, die laut Tolkiens Werken eine Gemeinschaft bilden und Lord Sauron treu ergeben waren.

Der Hass auf die Bewohner von Mittelerde vereint sie mit dem dunklen Lord und machte sie zu Morgoths Verbündete im Krieg gegen die Elben. Nach dessen Tod scheinen sie sich nun auf die Suche nach Sauron zu begeben, der inzwischen unter anderem Namen (und Erscheinungsbild?) unerkannt unter seinen Feinden lebt.

Wer und wo ist Sauron?

Inzwischen ist mit der fünften Episode bereits die Hälfte der ersten Staffel der HdR-Serie erschienen und noch immer ist völlig unklar, wo sich Sauron befindet und wie er wohl aussehen mag.

Kenner der Bücher oder Filme haben ein bestimmtes Bild von dem großen Gegenspieler vor Augen, jedoch entspringt das nicht seinem Erscheinen in der HdR-Serie während des Zweiten Zeitalters, tausende Jahre vor der HdR-Trilogie.

So kursieren weiterhin zahlreiche Gerüchte und Fan-Theorien darüber, wer wohl Sauron sein könnte.

