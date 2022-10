Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht dient als eine Art Prequel zu den „Herr der Ringe“- und „Der Hobbit“-Filmen. Wie diese basiert die Amazon-Serie auf Büchern von J.R.R. Tolkien. Zeitlich spielt sie deutlich vor den Ereignissen aus den „Herr der Ringe“-Büchern, aber es gibt auch Unterschiede zur Vorlage.

Herr der Ringe: Wann spielt Ringe der Macht?

Tausende Jahre vor Herr der Ringe: Das Besondere an der neuen Amazon-Serie „Ringe der Macht“ ist, dass sie nicht einfach nur kurz vor den allseits bekannten „Herr der Ringe“- und „Der Hobbit“-Geschichten spielt, sondern viele tausend Jahre davor.

Im Zweiten Zeitalter: Die Handlung der ersten Staffel von Ringe der Macht setzt verhältnismäßig früh im sogenannten Zweiten Zeitalter ein. Höchstwahrscheinlich werden wir einen Großteil des Zeitalters in den fünf geplanten Staffeln erleben.

Das wäre dann ein Zeitraum von insgesamt 3441 Jahren – und das ist wie gesagt nur ein Bruchteil der kompletten Timeline. So wird die epische Breite von Tolkiens Mittelerde-Büchern besonders gut deutlich.

Das sind die fünf Zeitalter des Herr der Ringe-Universums

Insgesamt gibt es fünf Zeitalter in der Welt von J.R.R. Tolkien und der „Ringe der Macht“-Serie. Eines davon wird aber nicht richtig mitgezählt, weil es sozusagen vor der Entstehung der Welt stattgefunden hat. Ein anderes kommt zum Schluss und wurde nie zu Ende erzählt.

Die fünf Mittelerde-Zeitalter auf einen Blick:

Das Zeitalter vor den Tagen (gewissermaßen die Schöpfungsgeschichte und Entstehung der Welt) Das Erste Zeitalter (Melkor/Morgoth sorgt für Chaos, Krieg und Zerstörung, wird letztlich besiegt) Das Zweite Zeitalter (Morgoth ist besiegt, Sauron erwacht, Handlung von „Die Ringe der Macht“) Das Dritte Zeitalter („Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ spielen in dieser Periode) Das Vierte Zeitalter (Sauron ist besiegt, aber irgendwann steht doch noch eine Schlacht an)

Das erste Zeitalter ist das Zeitalter vor den Tagen, gewissermaßen Zeitalter 0.

Das letzte und vierte Zeitalter wurde vom Autoren der Bücher nie richtig ausgeformt. Es bricht am Ende der „Herr der Ringe“-Trilogie an und wir wissen nur, dass irgendwann eigentlich noch eine große, alles entscheidende Schlacht anstehen müsste.

Die wichtigsten Zeitalter sind also die mittleren drei. Das erste dreht sich um die Elben, die Valar, Melkor aka Morgoth und dessen fiese Machenschaften. Das Zweite Zeitalter wird durch den Sieg über Morgoth eingeläutet und in dieser Zeit spielt „Die Ringe der Macht“. Das Dritte Zeitalter ist die Zeit, in der „Der Hobbit“ und „Herr der Ringe“ spielen.

Was ist anders in Ringe der Macht als in der Silmarillion-Buchvorlage?

Wer wissen will, was vor den Ereignissen in „Die Ringe der Macht“ alles passiert ist, kommt nicht drumherum, das Silmarillion zu lesen. Darin findet ihr alle fünf Zeitalter beschrieben und es handelt sich dabei um die Vorlage für die Amazon-Serie.

Der größte Unterschied, den die Amazon-Serie im Vergleich zur Buchvorlage aufweist, ist die zeitliche Raffung. Die Ereignisse, die in den Büchern über 3.000 Jahre einnehmen, werden in der Serie wohl zeitlich deutlich komprimiert dargestellt und in einen kürzeren Zeitraum gepresst.

Dann wäre da noch der Umstand, dass Galadriels Ehemann Celeborn die ersten Folgen überhaupt nicht erwähnt wird und es dann klingt, als wäre er tot. Das passt nicht zur Vorlage.

Dafür gibt es in „Die Ringe der Macht“ eine ganze Ladung an Figuren, die wir im Silmarillion nicht antreffen können. Dazu zählt zum Beispiel Halbrand.

Auch dem besonders wertvollen wie beliebten Material Mithril kommt in der Herr der Ringe-Serie eine neue Funktion zu. Das Metall erhält auch eine bisher unbekannte Origin-Story.

