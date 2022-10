Herr der Ringe: Ringe der Macht – Wer ist Celeborn?

In Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird Celeborn erst in der siebten Folge erwähnt. Dabei spielt der Charakter eigentlich eine durchaus wichtige Rolle an der Seite Galadriels. Wir klären, wer Celeborn eigentlich ist und wie sich seine Figur in der Serie von der in den Büchern unterscheidet.

Ringe der Macht: Wer ist Celeborn?

Darum geht’s: Die Amazon-Serie „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ basiert auf den Silmarillion-Geschichten von J.R.R. Tolkien und erzählt gewissermaßen die Vorgeschichte zu den „Der Hobbit“- und „Der Herr der Ringe“-Büchern und -Filmen. Allerdings gibt es auch größere Unterschiede, wie zum Beispiel den Charakter Celeborn.

Wer ist Celeborn? Der Ehemann von Galadriel. Die beiden lernen sich in der Vorlage bereits im ersten Zeitalter kennen. Sie leben zunächst gemeinsam in Doriath, dann in Arvernien, Lindon und Eregion. Zur Zeit der Ereignisse der „Herr der Ringe“-Trilogie herrscht Celeborn gemeinsam mit seiner Ehefrau Galadriel über Lothlórien.

Celeborn und Galadriel haben in den Büchern eine Tochter namens Celebrian. Sie heiratet später Elrond und gemeinsam bekommen die beiden die Kinder Arwen Undomiel sowie Elrohir und Elladan.

Außerdem spielt Celeborn auch während des großen Ringkrieges eine wichtige Rolle. Der Herr der Galadhrim führt das Elbenheer in den Düsterwald und nimmt Dol Guldur ein. Funfact: Celeborn heißt in den Büchern teilweise auch Teleporno.

Wo steckt Celeborn in Die Ringe der Macht?

Wer die Bücher kennt, dürfte sich beim Schauen der Serie schon gefragt haben, wo eigentlich Celeborn bleibt. Immerhin dreht sich die Serie in erster Linie um Galadriel, aber von ihrem Ehemann Celeborn fehlt jede Spur.

In Folge 7 der ersten Staffel kommt Licht ins Dunkel: Galadriel und Theo wandern durch das neu erschaffene Mordor, nachdem der Schicksalsberg ausgebrochen ist. Da erklärt sie ihm, dass sie auch ihren Ehemann Celeborn an Sauron verloren hat.

Massive Abweichung: Sollte das tatsächlich bedeuten, dass Celeborn in „Die Ringe Der Macht“ nicht mehr lebt, wäre das eine krasse Änderung im Vergleich zur Geschichte der Bücher. Bisher waren die eher kleinerer Natur, abgesehen vielleicht von der Funktion des Mithrils.

Lebt Celeborn noch oder ist er in Die Ringe der Macht wirklich tot?

Das ist die Frage: Immerhin hat Galadriel nicht explizit davon gesprochen, dass Celeborn definitiv das Zeitliche gesegnet hat. Es könnte also durchaus immer noch die Möglichkeit bestehen, dass sie das in „Die Ringe Der Macht“ nur glaubt, er aber in Wirklichkeit noch lebt.

Dass Celeborn noch lebt, wirkt am wahrscheinlichsten. Immerhin handelt es sich bei der Figur um einen ziemlich wichtigen Charakter und den Ehemann einer Hauptfigur. Wir halten auch so eine krasse Änderung der Geschichte für eher unwahrscheinlich.

Vielleicht kommt es also in Bälde noch zu einer großen Reunion von Galadriel und Celeborn. Das Wiedersehen der Beiden könnte auch gut mit dem Wiederauftauchen von Sauron zusammenfallen und womöglich das Staffelfinale in Folge 8 bilden.

Wie fändet ihr es, wenn Celeborn wirklich gestorben wäre? Was haltet ihr von so einer Änderung?