Die Ringe der Macht – Was ist das Silmarillion?

In der Amazon-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht spielen spätestens seit der vierten Folge auch die Silmaril eine wichtige Rolle. Da klingelt es bei vielen Tolkien-Fans, die dürften das „Silmarillion“ zumindest schon einmal gehört haben. Wir klären auch für den Rest, was das eigentlich ist.

Was ist das Silmarillion und worum geht es darin?

Darum geht’s: Insbesondere im Zusammenhang mit der neuen Amazon Prime-Serie „Die Ringe der Macht“ dürften viele Fans schon einmal den Begriff „Silmarillion“ gehört haben. Aus gutem Grund: Die Serie basiert weitestgehend auf dem „Silmarillion“ – aber was genau ist das eigentlich?

Das Silmarillion ist ein Buch. Es enthält eine lose zusammenhängende Sammlung verschiedener Geschichten, die allesamt aus der Feder J.R.R. Tolkiens stammen (der auch „Der Hobbit“ und die „Herr der Ringe“-Bücher geschrieben hat).

Allerdings ist diese Geschichten-Sammlung erst nach dem Tod von J.R.R. Tolkien veröffentlicht worden. Auf seinen Wunsch hin wurden die Fragmente so gut es ging vom Sohn des Autors zusammengefügt, bereinigt und kommentiert.

Das Silmarillion ist eine Art Prequel: Auch wenn es eigentlich schon vorher geschrieben, aber danach veröffentlicht wurde, ist die Handlung des „Silmarillion“ zeitlich lange vor den Ereignissen aus dem „Hobbit“ oder „Herr der Ringe“ angesiedelt – sehr lange, viele tausend Jahre.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was wird darin erzählt? Das „Silmarillion“ teilt sich in fünf große Kapitel auf, von denen sich vor allem die ersten beiden teilweise leider in etwa so spannend wie die Bibel lesen. Es geht um nicht weniger als die Entstehung der Welt, eine Art Schöpfungsgeschichte, was die Götter sonst noch so getrieben haben, wer eigentlich die Ainur, Valar oder Maiar sind und woher sie kommen.

Vor allem der dritte Teil des Silmarillions dreht sich dann aber um die Silmaril und insbesondere das Erste Zeitalter. Es gilt als der eigentliche Kern des Buches, ist spannend und nimmt auch den größten Teil ein, die Lektüre lohnt sich durchaus für Fans.

Die Silmaril sind drei extrem wichtige, kostbare und mächtige Edelsteine, die Feanor erschaffen hat. Sie enthalten das Licht der beiden Bäume Telperion und Laurelin und wirken sich massiv auf die Geschichte von Mittelerde aus. Sie sind wunderschön und hängen zum Beispiel eng mit Melkor (dem Vorgänger Saurons) zusammen, der alles daran setzt, sie zu besitzen.

So hängt das Silmarillion mit Die Ringe der Macht zusammen

Die Ringe der Macht basiert auf den Geschichten, die im „Silmarillion“ erzählt werden. Wenn auch nur auf einem kleinen Teil davon, aus den letzten beiden Kapiteln: Ein Großteil des eigentlichen „Silmarillions“ kommt in „Die Ringe der Macht“ nicht vor, weil sich die Amazon-Serie vor allem auf die Ereignisse des Zweiten Zeitalters konzentriert.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Hier ist Melkor fast vergessen und Sauron sorgt bereits für Ärger. Aber nichtsdestotrotz: Wer mehr über die Hintergründe von Die Ringe der Macht lernen will oder nicht warten möchte, bis die nächste Folge oder Staffel erscheint, kann die Ereignisse allesamt im Silmarillion nachlesen. Allerdings führt die Serie auch neue Charaktere wie zum Beispiel Halbrand ein, die im Buch komplett fehlen.

Habt ihr schon alle Tolkien-Bücher gelesen? Was findet ihr besser: Nachrichten aus Mittelerde oder doch das Silmarillion? Schreibt es uns in die Kommentare.