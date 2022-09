Die Ringe der Macht – Amazon veröffentlicht neuen Teaser zu Sauron

Seit die erste Folge von Die Ringe der Macht bei Amazon Prime Video lief, rätseln Herr der Ringe-Fans um den Verbleib von Sauron.

Im Netz überschlagen sich seit Wochen Theorien, wo sich der dunkle Hexenmeister versteckt. Oder haben wir sogar schon gesehen? Klar, im Prolog von Folge 1 war die Silhouette des Bösewichts zu erkennen. Davon mal abgesehen, tappen die Zuschauer*innen bisher im Dunkeln.

Die Ringe der Macht: Ist Saurons Enthüllung nah?

Der Streamingdienst selbst veröffentlichte kürzlich einen Teaser, in dem eine baldige Auflösung des Rätsels versprochen wird. Interessant dabei ist, dass Amazon mit dem kurzen Snippet bereits bestätigt, dass wir Sauron bereits gesehen haben sollen.

Gezeigt werden hier sämtliche Kandidaten, die bereits Gegenstand der Spekulationen sind. Bekräftigt wird das Ganze mit den Worten:

„Das Böse offenbart sich. […] Ihr werdet nun endlich als der bekannt sein, der Ihr wirklich seid … Lord Sauron.“

Wer ist Sauron in Die Ringe der Macht?

Während noch immer viele davon ausgehen, dass es sich bei dem mysteriösen Meteor-Mann um Sauron handeln könnte, stehen auch Halbrand oder Adar nach wie vor hoch im Kurs. Letzterer ganz besonders, nachdem er explizit gefragt wurde, ob er Sauron sei und keine Antwort gab.

In Folge 5 tauchten zudem die White Cloaks auf, die zumindest eine Verbindung zu Sauron haben. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass eine*r der weißen Gestalten der dunkle Herrscher ist.

Auch der legendäre Elbenschmied Celebrimbor scheint etwas undurchsichtig zu sein. Parallelen zu Tolkiens Texten sind durchaus vorhanden. Im Zweiten Zeitalter nannte sich Sauron Artano, was übersetzt Schmiedemeister bedeutet.

Ein weiterer Name Saurons war Annatar („Herr der Geschenke“). In edler Gestalt gab er sich den Elben gegenüber als Gesandter der Valar aus und weihte sie in die Geheimnisse der göttlichen Schmeidekunst ein. Gemeinsam schufen die Ringe der Macht.

Doch zeigt das Video auch den jungen Theo und den Elbenkönig Gil-Galad, die als Maskerade Saurons wohl eher nicht in Frage kommen. Führt der Teaser auf eine falsche Fährte? Wir werden es hoffentlich bald erfahren.