Die Ringe der Macht: Wer ist Annatar und was hat er mit der HdR-Serie zu tun?

Die erste Staffel der Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht ist vorbei und lässt uns mit einigen Fragen zurück. Zwar haben wir in der letzten Folge endlich erfahren, wer Sauron ist – in der Welt Tolkiens hat er jedoch viele Namen. Einer davon ist Annatar.

Saurons Namen bei Tolkien

Beginnen wir mit den Bekanntesten: Sauron bedeutet soviel wie „Der Abscheuliche“ oder „Der Grausame“. In Sindarin wird er „Gorthaur“ genannt. Aus der HdR-Saga kennen wir ihn auch als „Dunkle Herrscher“ oder „Nekromant“.

© Warner Bros. Pictures

Bevor er von Morgoth (vormals Melkor) verführt und auf dessen dunkle Seite gezogen wurde, nannte sich Sauron „Artano“ (Schmiedemeister) oder „Aulëndil“ (Diener Auläs). Aulä war, wie Melkor, einer der Valar. Jedoch hat er nur Gutes erschaffen.

Im Zweiten Zeitalter, also nach dem Untergang Morgoths, taucht Sauron als „Annatar“ (Herr der Geschenke) auf. In edler und weiser Gestalt gab er sich den Elben gegenüber als Gesandter der Valar aus und weihte sie in die Geheimnisse der göttlichen Schmiedekunst ein. Gemeinsam schufen sie die Ringe der Macht.

Als Maiar (gleich den Valar, nur von niederem Rang) konnte Sauron seine Gestalt beliebig wechseln, was ihm seinen Feinden gegenüber natürlich einen Vorteil verschaffte.

Sauron in Die Ringe der Macht

Seit dem Staffelfinale von „Die Ringe der Macht“ wissen wir, dass sich Halbrand als Sauron zu erkennen gegeben hat. In dieser Gestalt gelangte er nach Eregion, wo er dem Elbenschmied Celembrimbor dabei hilft, das wertvolle Mithril zu verarbeiten und so die ersten drei Ringe der Macht zu schaffen.

Warum Halbrand und nicht Annatar? Amazon hat lediglich die Markenrechte an Der Hobbit und der Herr der Ringe-Reihe, jedoch nicht am Silmarlion und anderen Schriften Tolkiens. Da die Geschichte um Annatar, wie er die Elben täuschte und hintergangen hat, jedoch im „Silmarilion“ geschrieben steht, mussten die Serienschöpfer kreativ werden.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Nun ist Sauron enttarnt und es gibt die drei Elbenringe. Fehlen noch siebzehn. Wird Annatar doch auftauchen? Oder wird Sauron in komplett neuer Gestalt nach Eregion zurückkehren? Wenn nicht, wie entstehen die Ringe für die Menschen und Zwerge und letztlich Saurons Meisterring?

Bis wir Antworten auf diese Fragen bekommen, müssen wir uns noch eine ganze Weile gedulden. Staffel 2 von „Die Ringe der Macht“ wird wohl nicht vor 2024 kommen.