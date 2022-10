Herr der Ringe: Die Ringe der Macht dreht sich um die titelgebenden Ringe. Aber wie viele davon gibt es eigentlich, wie viele Ringe der Macht wurden bereits in der Amazon-Serie geschmiedet und wie viele fehlen noch? Wir liefern die Antworten.

Wie viele Ringe der Macht wurden in der Herr der Ringe-Serie geschmiedet?

Darum geht’s: Es steckt schon im Titel der Serie und zum großen Stiaffelfinale von Herr der Ringe: Ringe der Macht haben wir endlich die ersten Ringe der Macht gesehen. Sie werden das Schicksal Mittelerdes noch für viele Tausend Jahre bestimmen.

In den letzten Folgen der ersten Staffel der „Ringe der Macht“-Serie geht es endlich ans Eingemachte. Wir können miterleben, wie Halbrand beziehungsweise Sauron Celebrimbor die entscheidenden Tipps gibt, um aus dem Mithril drei Ringe schmieden zu können.

Das sind die drei Ringe: Bei den drei Ringen der Macht handelt es sich um die Ringe, die Sauron am wenigsten beeinflussen konnte. Diese drei Ringe sind die sogenannten Elbenringe, die später im Verlauf der Geschichte von Mittelerde noch sehr wichtig werden.

Vilya , der Ring der Luft: Elrond wacht über den Ring in Bruchtal.

, der Ring der Luft: wacht über den Ring in Bruchtal. Nenya , der Ring des Wassers: Galadriel bewahrt ihn in Lothlórien.

, der Ring des Wassers: Galadriel bewahrt ihn in Lothlórien. Narya, der Ring des Feuers: Círdan übergibt ihn später Gandalf.

Wie viele Ringe der Macht gibt es insgesamt?

Es bleibt nicht bei drei: Wer das berühmt-berüchtigte Ring-Gedicht kennt (oder „Herr der Ringe“ gesehen oder Das Silmarillion gelesen), dürfte es bereits wissen. Zu den drei Elbenringen gesellen sich noch sieben Zwergenringe, neun Menschenringe und der Eine, der Meisterring.

„Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht,

Sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein,

Den Sterblichen, ewig dem Tode verfallen, neun,

Einer dem Dunklen Herrn auf dunklem Thron

Im Lande Mordor, wo die Schatten drohn.

Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden,

Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden

Im Lande Mordor, wo die Schatten drohn.“ (via: Fandom)

Sowohl die neun Menschenringe als auch die sieben Zwergenringe wurden in der Geschichte von Mittelerde von den Elbenschmieden in Eregion (aka Gwaith-i-Mírdain) unter Saurons Anleitung geschmiedet. Sie wurden an die Herrscher der Mennschen und Zwerge übergeben und verleihen ihren Träger*innen große Macht.

Sauron, der sich als Annatar unters Volk gemischt und alle verführt hat, hintergeht die Elben allerdings. Heimlich schmiedet er später selbst noch einen weiteren Ring im Feuer des Schicksalsbergs – den Einen Meisterring. Der besitzt die Macht, sämtliche anderen Ringe der Macht zu erkennen und deren Träger*innen zu beeinflussen.

Bei den Zwergen funktioniert das allerdings nicht – das Volk wird von J.R.R. Tolkien als zu stur charakterisiert. Bei ihnen lösen die sieben Ringe der Macht lediglich eine verstärkte Gier nach Gold und Reichtum aus.

funktioniert das allerdings nicht – das Volk wird von J.R.R. Tolkien als zu stur charakterisiert. Bei ihnen lösen die sieben Ringe der Macht lediglich eine verstärkte Gier nach Gold und Reichtum aus. Die menschlichen Ringträger werden von Sauron allerdings korrumpiert und treten ins Reich der Schatten über. Die neun Menschen-Anführer werden so zu den Ringgeistern, den sogenannten Nazgûl .

werden von Sauron allerdings korrumpiert und treten ins Reich der Schatten über. Die neun Menschen-Anführer werden so zu den Ringgeistern, den sogenannten . Die drei Elbenringe, die Celebrimbor geschmiedet hat, kann sich Sauron nie unter den Nagel reißen. Sie wurden stattdessen genutzt, um zu heilen, Wissen zu vermehren und generell Gutes zu tun.

Das alles dürften wir in den nächsten Staffeln der „Herr der Ringe“-Serie „Ringe der Macht“ noch so oder so ähnlich miterleben. Die Amazon-Serie ist aktuell auf fünf Seasons ausgelegt, die zweite befindet sich bereits in Arbeit. Allerdings erscheint sie wohl eher nicht vor dem Jahr 2024.

Wie hat euch das Ringe der Macht-Finale gefallen? Was erhofft ihr euch noch von der Serie?