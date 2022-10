Ringe der Macht: Was sind die Nazgûl in Herr der Ringe?

Amazon erzählt mit der äußerst erfolgreichen Fantasyserie Herr der Ringe: Die Ringe der Macht erstmals die Vorgeschichte der Mittelerde-Saga nach den Werken von J. R. R. Tolkien.

Im Hinblick auf das anstehende Staffelfinale am 14. Oktober bei Prime Video werfen wir erneut einen Blick auf Galadriels Gefährten Halbrand (dargestellt von Charlie Vickers).

Seit seinem ersten Erscheinen in der HdR-Serie überschlagen sich die Gerüchte darüber, ob es sich bei dem neuen Charakter Halbrand um den dunklen Lord Sauron handeln könnte – oder vielleicht gar um einen seiner künftigen Ringgeister: die Nazgûl.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Nazgûl in der Herr der Ringe-Trilogie

In Tolkiens Werken treten die Nazgûl in der HdR-Trilogie in Erscheinung, als sie im Auftrag von Sauron Jagd auf den Einen Ring machen, der nach hunderten Jahren des Verlust eines Tages im Besitz von Bilbo Beutlin wieder aufgetaucht ist und sich nun in den Händen seines Neffen Frodo befindet.

Wie die gefeierte Film-Trilogie bereits eindrucksvoll gezeigt hat, dringen die dämonenartigen schwarzen Reiter tief ins Auenland ein und machen als Diener des mächtigen Sauron Jagd auf den Ringträger und seine Freunde und Gefährten.

„Sie sind die Nazgûl. Ringgeister. Weder lebendig noch tot. Zu allen Zeiten spüren sie die Gegenwart des Ringes. Einst waren sie Menschen, große Könige der Menschen. Dann hat ihnen Sauron der Verräter die neun Ringe der Macht gegeben. Blind vor Habgier nahmen sie sie an, ohne zu überlegen. Und der Reihe nach fielen sie in die Dunkelheit. Getrieben von der Macht des Einen werden sie nie aufhören dich zu jagen“, heißt es in der HdR-Trilogie.

Während des Zweiten Zeitalters – zu Zeiten der HdR-Serie – waren die Nazgûl einst Könige und Krieger der Menschen, die sich nach der Macht zerren und dafür alles tun würden.

Sauron verführte sie und gab jeden von ihnen als seine getreuen Gefolgsmänner jeweils einen der Ringe der Menschen. Damit waren die Diener des dunklen Lords für immer an den Einen Ring gebunden, auch über ihren Tod hinaus.

So fristeten die neun Ringmeister, wie die Nazgûl auch genannt werden, ein Dasein zwischen Leben und Tod und sind auf ewig als unsterbliche Sklaven dem Willen Saurons unterworfen.

© Warner Bros. Pictures

Der Fürst der Nazgûl, der sogenannte Hexenkönig von Angmar, ist der mächtigste der neun Menschenkönige und Anführer der schwarzen Reiter von Mordor, die ganz Mittelerde terrorisierten und die Bewohner in Angst und Schrecken versetzten.

Als rechte Hand von Sauron eroberten die Nazgûl unzählige Königreiche, unterjochten sie und wurden von Sauron als Heerführer, Statthalter und Boten eingesetzt. Nachdem auch Gondors prächtige Stadt Minas Ithil von König Isildur durch Sauron und seiner Armee angegriffen wurde, übernahmen die Nazgûl die Herrschaft von der in Minas Morgul umbenannte Stadt und machten sie zu ihrem Stammsitz.

Da die Macht der Nazgûl einschließlich ihr Überleben jedoch direkt mit dem Schicksal des Einen Ringes verbunden war, verloren die Ringmeister schließlich bei der Zerstörung des Einen Ringes durch Frodo am Schicksalsberg ihre Macht und wurden zusammen mit Sauron vernichtet.

© Warner Bros. Pictures

Könnte Halbrand ein Nazgûl sein?

Die mysteriöse Figur Halbrand taucht bereits in einer der ersten Folgen der HdR-Serie auf, lässt sich jedoch von Kennern der Tolkien-Werke zu keinem der vielen bekannten Charakteren zuordnen.

Das soll aber nichts heißen, schließlich möchten die Serienmacher die Zuschauer bewusst in die Irre führen, ganz so wie es der dunkle Lord Sauron es mit seinen Gegnern aus Mittelerde auch macht – was ja Ausgangspunkt der Serie ist.

Während Saurons Identität noch immer im Geheimen ist, stellt sich unweigerlich auch die Frage, wer ist der mysteriöse Halbrand und steht er in direkter Verbindung zu Sauron? Bislang bekannt ist, dass Halbrand ein Mensch königlichen Blutes ist und aus den Südlanden stammt.

Im Gegensatz zu den Númenórern wurden die Bewohner der Südlanden von dem dunklen Lord verführt und kämpften für ihn im Krieg von Beleriand gegen die Elben.

© Amazon Prime Video

Mit Galadriel macht Halbrand zuletzt Jagd auf den flüchtigen Adar, wird jedoch bei der Zerstörung der Insel schwer verletzt.

Galadriel bringt Halbrand zu den Elben in Lindor, damit sie ihn heilen können. Unterdessen werden die Südlanden von Adar und seiner Horde von Orks unterjocht und in Mordor umbenannt. Soweit die Ereignisse der ersten Staffel kurz vor dem großen Finale.

Wie geht es mit Halbrand weiter? Da Halbrand eigentlich auf dem Weg zurück in seine Heimat ist, dürfte es nur eine Frage von Zeit sein, dass er auf den dunklen Lord trifft.

Sollte es etwa dem dunklen Lord gelingen, Halbrand wie schon seine Vorfahren zu verführen, könnte sich er als einer der Nazgûl Sauron anschließen, schließlich ist er königlichen Blutes. Vielleicht wird Halbrand sogar zum großen Fürsten der schwarzen Reiter, den Hexenkönig von Angmar?

Wir werden sehen, es gibt jedenfalls genug Stoff und Möglichkeiten für weitere Staffeln und Folgen der HdR-Serie, die ein wenig Licht auf das Schicksal von Halbrand werfen – ob zum Guten oder Schlechten!

Übrigens: Die Nazgûl und Lord Sauron stehen auch im Zentrum der beliebten Action-Rollenspiele Mittelerde: Mordors Schatten und Mittelerde: Schatten des Krieges.