Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht hat im großen Finale von Staffel 1 endlich enthüllt, wer Sauron ist. Dem steht in der Zukunft der Amazon-Serie noch einiges bevor. Was der Schauspieler bereits über Staffel 2 und darüber hinaus weiß, verrät er in einem Interview.

Die Ringe der Macht: Sauron-Schauspieler blickt in die Zukunft

Darum geht’s: „Die Ringe der Macht“ ist als Serie auf ganze fünf Staffeln ausgelegt. Dementsprechend stehen uns jetzt noch vier Staffeln bevor. Was im großen Finale von Season 1 passiert ist und was das zu bedeuten hat, lest ihr im hier verlinkten PlayCentral-Artikel.

Was passiert in Staffel 2 – 5? Eine ganze Menge. Immerhin erstreckt sich die Handlung der fünf Staffeln von „Die Ringe der Macht“ über einen Zeitraum von mehreren Tausend Jahren. Die fünfte Staffel soll mit dem Ende des sogenannten Zweiten Zeitalters zusammenfallen.

Ende geht in die Filme über: Wer sich mit den Ereignissen in der Tolkien-Welt von Mittelerde auseinandergesetzt hat, weiß, dass die „Der Hobbit“- und die „Der Herr der Ringe“-Bücher und -Filme allesamt im Dritten Zeitalter angesiedelt sind.

Die große Schlacht des letzten Bündnisses gegen Sauron bildet laut dem Sauron-Schauspieler Charlie Vickens das große Finale der „Die Ringe der Macht“-Serie. Gleichzeitig ist es der Abschluss des Zweiten Zeitalters. Der Sieg über Sauron läutet also das Dritte Zeitalter ein.

Dementsprechend handelt es sich bei „Die Ringe der Macht“ um ein waschechtes Prequel, an das mehr oder weniger direkt die bekannten Filme anschließen.

Diese Ereignisse stehen Sauron in Die Ringe der Macht noch bevor

Sauron-Darsteller Charlie Vickens verrät im Gespräch mit ScreenRant außerdem, welche Stationen Sauron noch durchläuft. Was keine Überraschung sein dürfte, wenn ihr J.R.R. Tolkiens Buch Das Silmarillion kennt.

Ob Sauron wirklich auch in der „Die Ringe der Macht“-Serie als Gestaltwandler seine Form wechselt und zum Beispiel als Annatar auftritt, will Charlie Vickens noch nicht verraten. Aber er gibt zu Protokoll, sich sehr auf die Dinge zu freuen, die bereits feststehen:

„Sauron hat einen ganzen Haufen Ringe zu schmieden. Er wird nach Númenor gehen und den Untergang Númenors orchestrieren. Dann muss er eine andere Form annehmen und in der Schlacht des Letzten Bündnisses kämpfen.“

In diesem Zusammenhang bedeutet das mit der anderen Form, dass Sauron nach dem Untergang Númenors die Fähigkeit genommen wird, in seiner hübschen Version durch die Gegend zu laufen. Danach wird er in den Büchern nur noch als dunkler, furchteinflößender Kämpfer beschrieben.

Wann kommt Staffel 2 von Die Ringe der Macht?

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Amazon-Serie „Die Ringe der Macht“ sind zwar bereits gestartet. Aber ein genauer Termin für den Start der Ausstrahlung von Staffel 2 steht noch nicht fest. Alle Infos, die es dazu bereits gibt und was die Showrunner dazu sagen, könnt ihr in diesem PlayCentral-Artikel lesen.

