House of the Dragon: Neues Poster zum Game of Thrones-Prequel

In knapp zwei Monaten ist es soweit: Das langerwartete Spin-off zu Game of Thrones startet am 21. August 2022 bei HBO und hierzulande in der Nacht zum 22. August bei Wow und Sky Q. Die erste Staffel von House of the Dragon umfasst 10 Episoden.

Zur Einstimmung auf das Prequel wurde jüngst ein neues Promoposter veröffentlicht, das Prinzessin Rhaenyra Targaryen (gespielt von Emma D’Arcy) samt Drachen im Hintergrund zeigt.

Worum geht es in House of the Dragon?

Die Geschichte ist etwa 200 Jahre vor den Geschehnissen in GoT angesiedelt und basiert auf George R. R. Martins Roman „Fire & Blood“. Der vollständige deutsche Titel „Feuer und Blut – Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros“ verrät im Prinzip schon den Plot. Die Vorfahren der Drachenmutter Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) stehen also im Mittelpunkt.

Nach dem Tod von König Viserys I Targaryen (Paddy Considine) entflammt ein Machtkampf um die sieben Königreiche, da es gleich mehrere Anwärter auf den Thron gibt. Die zentralen Figuren hierbei sind Prinzessin Rhaenyra Targaryen, ihr Halbbruder Aegon II. Viserys (Tom Glynn-Carney) sowie der Bruder des Königs, Prinz Daemon Targaryen (Matt Smith).

Insbesondere die Bündnisse der einzelnen Parteien sorgen dafür, dass diese Ränke schließlich in einem Krieg münden, der als Tanz der Drachen in die Geschichte von Westeros eingeht.

Produktion und Besetzung

„House of the Dragon“ wurde von Regisseur Miguel Sapochnik („Game of Thrones“, „Battle of the Bastards“, „The Long Night“) und Drehbuchautor Ryan Condal („Colony“) entwickelt. Autor George R. R. Martin selbst ist ebenfalls an der Produktion beteiligt.

Neben Matt Smith, Emma D’Arcy, Paddy Considine und Tom Glynn-Carney, sind weiterhin zu sehen:

Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryon

Rhys Ifans als Otto Hightower

Eve Best als Prinzessin Rhaenys Velaryon

Sonoya Mizuno als Mysaria

Milly Alcock als junge Prinzessin Rhaenyra Targaryen

Emily Carey als Ottos Tochter Alicent Hightower

Fabien Frankel als Ser Criston Cole

Graham McTavish als Ser Harrold Westerling

Natürlich ist das nur ein Teil der Besetzung.

Unterdessen kündigte der US-Sender HBO überraschend eine Fortsetzung zu Game of Thrones an, die den Werdegang von Jon Snow erzählen soll, der erneut von Kit Harington dargestellt wird.

