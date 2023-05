House of the Dragon Staffel 2: HBO verspricht „besondere“ Season – Staffel 3 vom Autorenstreik betroffen!

Fans von House of the Dragon müssen sich bezüglich einer zweiten Staffel noch bis zum nächsten Jahr gedulden. Die Verantwortlichen der HBO-Serie versprechen aber schon jetzt, dass es „außergewöhnlich“ werden wird.

Wann kommt die zweite Staffel House of the Dragon?

In einem Interview sprach Francesca Orsi, Executive Vice President von HBO, über die zweite Staffel von „House of the Dragon“. Sie verriet, dass die Produktion bisher gut verläuft und Fans sich im Sommer 2024 auf eine Ausstrahlung freuen können.

„Wir haben eine wunderbare Besetzung, die von Kate Rhodes [James] zusammengestellt wurde, und wir sind einfach stolz darauf, zu sehen, wie diese Drehbücher lebendig werden, die Emotionalität, die die Besetzung mitbringt, ist etwas, von dem wir überzeugt sind und wissen, dass wir etwas Besonderes liefern werden.“ Francesca Orsi, Deadline

Staffel 2 von „House of the Dragon“ wird aus acht Episoden bestehen, was eine Reduzierung gegenüber der vorherigen Staffel mit 10 Episoden bedeutet. Hierfür stellte Orsi klar, dass ein Teil der ursprünglich für die zweite Staffel vorgesehenen Geschichte in die dritte Staffel verschoben wurde.

Autorenstreik in Hollywood: Wartezeit auf Staffel 3 wird länger

Bisher ist noch nicht bekannt, ob die Serie drei oder vier Staffeln lang sein wird. Momentan hält der Autorenstreik in Hollywood immer noch an und das hat auch Einfluss auf die weitere Produktion der Serie.

Die Writers Guild of America, die gemeinsame Gewerkschaft der Autoren in der Film- und Fensehindustrie der Vereinigten Staaten, hat Anfang Mai 2023 zum Streik in Hollywood aufgerufen. Grundsätzlich geht es dabei, um eine angemessenere Bezahlung für die Autor*innen der Branche.

Orsi sagte dazu, dass der „Game of Thrones“-Autor George R. R. Martin und Serien-Co-Schöpfer Ryan Condal, sich erst wieder nach dem Autorenstreik treffen werden, um die weitere Story-Planung anzugehen.

„Ursprünglich hatten sie geplant, sich vor dem Streik zu treffen, um herauszufinden, an welchem Punkt die Serie enden würde.“, so Orsi.

Condal selbst arbeitet zurzeit immer noch als (nicht schreibender) Produzent an der zweiten Staffel mit. Er hat die Drehbücher für jede Episode der Staffel schon vor dem Streik fertiggestellt.

Game of Thrones-Spin-offs verzögern sich

Wie lange der Streik andauern wird, bleibt abzuwarten. Der letzte Autorenstreik im Jahr 2007 dauerte 14 Wochen an und endete für die Autoren erfolgreich. Doch auch jetzt, nach knapp vier Wochen des aktuellen Streiks, sind die Auswirkungen zu spüren.

Andere „Game of Thrones“-Serien, wie die Prequel-Serie The Hedge Knight, haben die Vorproduktion eingestellt. Das Spin-off zu Jon Snow oder eine Serie über Aegons Eroberung sind noch in der Entstehung, doch auch sie sollten vom Streik betroffen sein.

Was die allgemeinen Auswirkungen des Autorenstreiks angeht, so sagte Orsi, dass die für 2024 und 2025 geplanten Serien je nach dem Verlauf des Streiks verschoben werden könnten. Sie erklärte: „Zum jetzigen Zeitpunkt wären die Sendungen, die ich ausstrahlen möchte, nicht unbedingt fertig, wenn der Streik sechs bis neun Monate dauert.“

Zu den betroffenen Sendungen könnten Euphoria, The Last of Us und The White Lotus gehören.