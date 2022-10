House of the Dragon: Finale von Staffel 1 schockiert Fans mit brutaler Szene

Das Finale von House of the Dragon ging so schockierend und spektakulär zu Ende, wie wir es von einer Game of Thrones-Serie erwarten können. Im Finale sahen wir das Ereignis, dass den Bürgerkrieg, der als „Tanz der Drachen“ bekannt ist, auslösen wird. Die Szene war heftig und dementsprechend fielen auch die Reaktionen der Fans aus. Achtung, es folgen Spoiler zum Finale von „House of the Dragon“!

Dieser Tod bringt den Tanz der Drachen in Gang

Zum Schluss der letzten Folge der Prequel-Serie erfährt Rhaenyra Targaryen, dass ihr Sohn Lucerys “Luke” Velaryon durch Aemond Targaryens Drachen, Vhagar, getötet wurde. Der Tod von Luke und seinem Drachen Arrax im Finale der ersten Staffel ist der Auftakt zum berüchtigten „Tanz der Drachen“, einem Krieg, der über die Zukunft der sieben Königslande entscheiden wird.

Rhaenyra mag gezögert haben, sich in einen Krieg zu stürzen, aber nach dem Verlust ihres zweitgeborenen Sohnes steht das nicht mehr infrage. Sie wird sich nach Rache sehnen und damit werden die sieben Königslande in zwei Hälften gerissen werden.

Fans sind über diesen Tod in House of the Dragon erschüttert

Lukes Tod war für viele Fans schrecklich mitanzusehen. Immerhin wurde der Junge samt seinem Drachen von Aemonds riesigem Monster regelrecht verschlungen. Dementsprechend explizit wurde die Szene auch gezeigt. Falls ihr euer Gedächtnis auffrischen wollt, hier ist die besagte Szene:

Im Netz reagierten die Fans mit Entsetzen. Wir haben ein paar der Twitter-Reaktionen hier für euch:

„LUCERYS WAR EIN KIND. ARRAX WAR EIN BABY. ICH MUSS MICH ÜBERGEBEN. ICH BRING MICH UM“

„Wie ich versuche, Lucerys zu retten“

„Aemond: Nein Vhagarrrr, neeeeein!!!Vhagar:“

„Lucerys hat die Welt verdient. GERECHTIGKEIT FÜR DEN SÜßEN JUNGEN“

„Ich, wie ich Lucerys beim Sterben zuschaue, obwohl ich es schon wusste“

„Danke Elliot Grihault, seine Leistung als Lucerys Velaryon war wahrscheinlich die perfekteste Performance, die wir uns wünschen konnten“

Wann kommt die zweite Staffel?

Es steht bereits fest, dass „House of the Dragon“ eine Fortsetzung bekommen wird. Die zweite Staffel ist momentan in Produktion und die Dreharbeiten dauern noch an. Momentan wird erwartet, dass die zweite Staffel irgendwann im Jahr 2024 an den Start gehen wird. Dementsprechend müsst ihr euch noch gedulden, bis ihr erfahren könnt, wie es im blutigen Spiel um den Eisernen Thron weiter gehen wird.