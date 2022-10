House of the Dragon: Wann kommt die 2. Staffel?

Das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon hat seine erste Staffel beendet. Da drängt sich natürlich die Frage auf, wann die 2. Staffel kommt. Wir klären, was es dazu bisher schon alles an Informationen gibt und wann Season 2 starten könnte.

House of the Dragon: 2. Staffel offiziell bestätigt

Kommt eine 2. Staffel? Ja, das steht bereits fest. „House of the Dragon“ soll definitiv um eine zweite Staffel verlängert werden. Die Fortsetzung wurde sogar schon bestellt, als die erste Staffel gerade erst losgegangen war.

Die Dreharbeiten dauern noch: Falls ihr jetzt schon sehnsüchtig darauf wartet, endlich die 2. Staffel „House of the Dragon“ gucken zu können, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Laut bt.com sollen die Dreharbeiten nämlich frühestens zum Herbst 2023 beendet werden.

Wann kommt die 2. Staffel? Das würde bedeuten, dass die 2. Staffel „House of the Dragon“ erst irgendwann im Jahr 2024 an den Start gehen wird. Früher solltet ihr jedenfalls nicht mit der Veröffentlichung neuer Folgen aus dem „Game of Thrones“-Spinoff rechnen. Einen genauen Termin gibt es dementsprechend noch nicht.

Was ändert sich in der 2. Staffel House of the Dragon?

Wohl eine ganze Menge: Unter anderem müssen wir auf das Mitwirken des bisherigen Showrunners Miguel Sapochnik verzichten. Der Regisseur zeichnet unter anderem auch für einige „Game of Thrones“-Folgen verantwortlich, will sich aber zukünftig anderen Dingen widmen (via: THR).

Wie geht die Story weiter? Allzu viele Infos dazu gibt es noch nicht, aber einiges dürfte bereits klar sein. Offiziell bestätigt ist eine Rückkehr nach Winterfell. Außerdem findet ihr hier alle Infos dazu, wie viele Staffeln House of the Dragon geplant sind.

Keine Zeitsprünge mehr: Wie Serien-Schöpfer Ryan Condal im Gespräch mit Deadline erklärt, soll ein Element aus der ersten Staffel „House of the Dragon“ nicht mehr zurückkehren: Die Zeitsprünge. Das sei nun erledigt und abgehakt. Der Rest werde in Echtzeit erzählt, es gebe keine Neubesetzungen mehr.

Wie gefällt euch House of the Dragon Staffel 1? Freut ihr euch auf die 2. Staffel? Schreibt es uns in die Kommentare.