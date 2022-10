House of the Dragon: War Lucerys’ Tod ein Unfall? Ist er überhaupt tot?

Die erste Staffel des Game of Thrones-Prequels House of the Dragon endete mit einem tragischen Paukenschlag. Doch war das wirklich so geplant? Was sagt die Buchvorlage über das Schicksal von Lucerys?

Was passierte zuletzt in House of the Dragon?

Nachdem Aegon II. in Folge 9 zum König gekrönt wird und damit unrechtmäßig die Nachfolge von Viserys I. antritt, will Prinzessin Rhaenyra in Folge 10 ihren Anspruch als rechtmäßige Thronfolgerin geltend machen. Um einen offenen Krieg zu vermeiden, will sie sich zunächst der Treue ihrer Unterstützer vergewissern.

Zu diesem Zweck sendet Rhaenyra ihre ältesten Söhne Jacaerys und Lucerys aus. Letzterer macht sich auf den Weg nach Sturmkap, um die Unterstützung von Lord Borros einzuholen. Doch Aemond ist bereits vor Ort, als Lucerys eintrifft. Es kommt zum unausweichlichen Konflikt.

Lucerys rennt völlig verängstigt zu seinem noch jungen Drachen Arrax und will fliehen. Doch Aemond und sein riesiger Drache Vhagar sind ihnen bereits auf den Fersen. Als Lucerys und Arrax zunehmend in die Enge getrieben werden, handelt der Drache gegen den Willen seines Reiters und startet ein aussichtsloses Verteidigungsmanöver.

Vhagar scheint wenig beeindruckt von Arrax’ Flämmchen, ist jedoch so wütend, dass sie ebenfalls eigenmächtig handelt. Mit einem einzigen Biss beendet sie den Konflikt, während Aemond schockiert scheint. Zuletzt sehen wir, wie Arrax zerfetzt in die Tiefe stürzt.

Die Geschichten über Lucerys’ Ende im Buch

Auch in der Romanvorlage „Feuer und Blut“ findet Lucerys seinen Tod durch Aemond und dessen Drachen, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Während in der Serie alles auf einen Unfall deutet, handelt Aemond im Buch bewusst mit dem Ziel, seinen Neffen auszulöschen.

Zu dem, was mit Lucerys geschehen ist, gibt es unterschiedliche Erzählungen. Eine Legende besagt, dass Lucerys vollkommen von Vhagar verschlungen wurde, da man lediglich der Kopf von Arrax fand.

In einer anderen Erzählung heißt es, dass der tote Lucerys an Land gespült wurde, ihm jedoch beide Augen fehlten. Eine dritte Geschichte besagt, dass Lucerys vom Rücken seines Drachen gestürzt sei und überlebt hat. Jedoch soll er dabei sein Gedächtnis verloren haben und fortan als Fischer leben.

Welchen Zweck haben die Änderungen in House of the Dragon?

Mit dieser (und anderen) Änderung(en) sorgen die Macher, zu denen auch Autor George R.R. Martin selbst als Executive Producer gehört, für etwas mehr Gleichgewicht zwischen beiden Parteien. Der Auftakt zum Tanz der Drachen ist damit jedoch beschlossen.

Wann es mit House of the Dragon weitergeht, ist noch nicht klar. Vor 2024 können wir wohl aber nicht mit der zweiten Staffel rechnen. Dann erfahren wir hoffentlich auch, welches Schicksal Lucerys letztlich ereilt hat.