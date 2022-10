House of the Dragon: Mit Folge 9 beginnt der Untergang von Haus Targaryen

In Folge 9 von House of the Dragon erleben wir den Beginn des Untergangs von Haus Targaryen. König Viserys ist tot und aufgrund eines Missverständnisses soll fortan Prinz Aegon über die Sieben Königslande regieren.

In der letzten Folge wurden die Weichen für die Zukunft von Haus Targaryen gestellt. Doch der Zug droht nun in Folge 9 zu entgleisen. Mit dem Ableben von König Viserys muss ein neuer König den Eisernen Thron besteigen: Aegon II. Targaryen.

Wir erinnern uns: Viserys erzählte Alicent an seinem Sterbebett von der Prophezeiung – dem „Lied von Eis und Feuer“ – wonach Westeros einen mehrjährigen Winter erleben wird und eine Armee von Untoten über das Land hereinbricht. Laut Prophezeiung soll Aegon Targaryen die Rettung bringen. Gemeint ist jedoch nicht der junge Prinz.

Die Ränkeschmieder sind bereit

Alicent, die das Familiengeheimnis nicht kennt, geht davon aus, dass Viserys damit ihren gemeinsamen Sohn Aegon als Thronfolger bestimmt hätte. Sie erzählt ihrem Vater, Otto Hohenturm (Lord Hand) vom vermeintlich letzten Wunsch des Königs.

Die königlichen Berater, rund um den Hauptintriganten Lord Hand, haben ihre Pläne schon im Voraus geschmiedet. Alles scheint bereits abgesprochene Sache zu sein: Prinz Aegon soll den Thron besteigen und sowohl Prinzessin Rhaenyra als auch ihr Mann Daemon getötet werden.

Wo ist der zukünftige König?

Bisher weiß nur eine Handvoll Menschen vom Tod des Königs. Die Bediensteten werden weggesperrt, um zu verhindern, dass sich die Nachricht verbreitet und jemand den intriganten Machenschaften zuvor kommen kann. Aegon versteckt sich derweil vor seinem Schicksal.

Wir bekommen einen Einblick in das bisherige Leben von Prinz Aegon. Er treibt sich auf den Straßen herum, wohnt Kinderkämpfen bei und scheint mittlerweile mehrere Nachkommen gezeugt zu haben. Er ist als Herrscher ganz offensichtlich ungeeignet und sieht das selbst genauso.

House of the Dragon: Hat Aegon bereits einen Nachkommen? © HBO

Lang lebe der König

Aegon kann seinem Los jedoch nicht entgehen. Das Volk wird zur Krönung versammelt, erfährt allerdings im Vorhinein vom Tod des Königs. Nach anfänglicher Zurückhaltung, bejubeln die Untertanen König Aegon II. Targaryen.

Der König, der keiner sein wollte, besinnt sich seiner Macht. Aegon sieht das jubelnde Volk und dass ihm scheinbar alle untertan sind. Er erkennt zum ersten Mal sein Schicksal an, als die Mauern der Kirche gesprengt werden.

Prinzessin Rhaenys, die zuvor aus dem Schloss flüchten konnte, erscheint auf ihrem Drachen. Ihre Miene verdeutlicht, dass sie sich dem neuen Herrscher nicht beugen wird und fliegt davon. Die Anzeichen stehen auf Krieg.

Wie wird es in Folge 10 von House of the Dragon weiter gehen?

In Folge 9 erleben wir eine Alicent, die sich nicht länger dem Willen ihres Vaters beugen wird. Sie erkennt, dass sie für ihn immer nur eine „Spielfigur“ war und wird versuchen, Aegon (positiv) zu lenken. Bringt sie damit ihr Leben in Gefahr?

Mit der Krönung von Aegon II. ist zudem der Grundstein für den „Tanz der Drachen“ gelegt. Denn damit wurde Rhaenyra als vorher bestimmte Thronfolgerin übergangen. Diese wird sich das nicht bieten lassen. Genauso wenig wie ihr Gemahl Prinz Daemon.

Wir dürfen gespannt sein, wie es im Staffelfinale weiter gehen wird. Folge 10 läuft am kommenden Montag, den 24. Oktober 2022. Frühaufsteher können die Episode bereits ab 3.00 Uhr morgens auf Sky Atlantic sehen, und als erste erleben, wie sich die Drachen zum Tanz erheben.