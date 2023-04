Stranger Things: Fan-Liebling Eddie bekommt ein eigenes Prequel

In der vergangenen Staffel der Netflix-Erfolgsserie Stranger Things hat sich ein Charakter schnell in die Herzen der Fans gespielt: Joseph Quinn alias Eddie Munson. Umso größer war die Enttäuschung letztlich, als der Anführer des Hellfire Clubs den tragischen Heldentod stirbt.

Viele wünschen sich daher eine Rückkehr des schrulligen, aber liebenswerten Metal-Nerds. Ob wir ihn in Staffel 5 doch wiedersehen werden, ist bislang ungewiss. Schließlich kam auch der todgeglaubte Hopper in Staffel 4 zurück.

Buch erzählt Eddies Vorgeschichte

Fest steht, dass Eddies Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist. So hat „Stranger Things“-Autorin Caitlin Schneiderhan einen Roman geschrieben, in dem es um Eddies Vorgeschichte geht. „Stranger Things: Flight of Icarus“ soll am 31. Oktober 2023 in den USA erscheinen. Der Release einer deutschen Version ist noch nicht bekannt.

Via Entertainment Weekly wurde das Buch offiziell enthüllt. Neben dem ikonischen Cover, scheint auch der Plot recht vielversprechend. Die Geschichte startet 1984, also zwei Jahre vor den Ereignissen in Staffel 4.

Bei einem Gig lernt Eddie eine Musikproduzentin kennen, die ihm eine Chance bietet, seine musikalischen Träume mit seiner Band „Corroded Coffin“ zu verwirklichen. Um die nötigen finanziellen Mittel dafür aufzutreiben, gerät er schließlich in die zwielichtigen Geschäfte seines Vaters. Und doch: „Eddie kann es fühlen: 1984 wird sein Jahr.“

Offenbar war es Caitlin Schneiderhan ein persönliches Anliegen, die Vorgeschichte des selbstlosen Metalheads zu erzählen.

„Ich freue mich sehr darauf, dass die Fans ihn auf seiner Reise zum Helden begleiten und die chaotischen und unbequemen Entscheidungen erleben, die ihn zu dem mutigen Außenseiter gemacht haben, den wir alle kennen und lieben“, schwärmt die Autorin und fügt hinzu: „Wer möchte nicht mit diesem Typen befreundet sein? […] Eddie, das ist für dich!“

Wann und wie geht mit Stranger Things weiter?

Bis zur finalen Staffel werden wir uns leider noch ein ganzes Stück gedulden müssen. Laut David Harbour (Hopper) ist der Drehstart für Juni 2023 angesetzt, womit ein Release vor Sommer/Herbst 2024 sehr unwahrscheinlich ist.

Unterdessen wurde bekannt, dass die Duffer-Brüder an einem Anime-Spin-off mit dem Titel „Stranger Things Tokyo“ arbeiten. Dieses handelt angeblich von Videospiel-begeisterten Zwillingsbrüdern, die in Tokyo mit der Schattenwelt konfrontiert werden. Doch auch das soll erst nach Ende der Mutterserie ausgestrahlt werden.

Gerüchten zufolge, soll zudem bereits an einer weiteren Live-Action-Serie gearbeitet werden. Auch ein Bühnenstück wird Ende 2023 in London uraufgeführt. Es scheint, als ob uns das Upside Down noch eine Weile erhalten bleibt.