Stranger Things 5: Macher ändern geplantes Finale nach Staffel 4

Ohne Frage ist Stranger Things eine der meist gehypten Serien der letzten Jahre. Seit dem Ende der vierten Staffel im Juli dieses Jahres, warten Fans mit Hochspannung auf die fünfte und letzte Staffel der Erfolgsserie.

Stranger Things: Ursprüngliches Ende für Staffel 5 umgeschrieben

Am vergangenen Wochenende fand in Los Angeles das WGFestival statt. Zu Gast waren dort auch die Stranger Things-Schöpfer Matt und Ross Duffer, Produzent Shawn Levy und einige Schauspieler*innen aus dem Cast, darunter Jamie Campbell Bower und Joseph Quinn.

Offenbar in Plauderlaune, verrieten die Verantwortlichen ein paar Details zum großen Finale in Hawkins – wenngleich wir dieses wohl nicht vor 2024 sehen werden. So stammen einige der Ideen, laut Ross Duffer, aus den Skripten von Staffel 2.

Die Drehbücher zur fünften Staffel seien bereits während des Lockdowns entstanden. Zunächst schienen die Gebrüder Duffer auch zufrieden damit zu sein. Nachdem die vierte Staffel jedoch veröffentlicht war und sie die ersten Reaktionen darauf bekamen, entschieden sie sich, das Finale umzuschreiben.

„Wir haben das Dokument noch einmal gelesen und dachten: Das ist cool, das ist cool. Es könnte aber viel besser sein.“ „Auch wenn das Ende jetzt ist ein bisschen anders ist, sind viele der großen Ideen gleich. Aber das, was im Inneren passiert, unterscheidet sich.“

Finale von Stranger Things rührt zu Tränen

Die Rechnung scheint aufzugehen. Wie Matt Duffer im Interview verrät, habe die Vorstellung der Skripte die Netflix-Bosse zu Tränen gerührt, was er als gutes Zeichen empfand – zumal es diesmal keine Tränen wegen des Budgets gewesen wären.

Jedoch setze das den ausführenden Produzenten, Shawn Levy, auch ein wenig unter Druck.

„Als Zeuge und nachdem ich in diesem zweistündigen Pitchroom gewesen bin und das erste Drehbuch gelesen habe, bin ich gelähmt von der Angst, dass ich alles verderben könnte.“

Vor allem jedoch lobte Levy den Fokus auf die Charaktere. So sei jetzt schon deutlich, dass sich Staffel 5 um deren Geschichten kümmere, „weil das schon immer das Herzblut von Stranger Things war.“

Laut Ross Duffer sei genau das der Punkt:

„[G]enauso wichtig wie das Übernatürliche ist, dass wir jetzt so viele Charaktere haben – die meisten leben noch – und es ist wichtig, diese Handlungsstränge abzuschließen.“

Diese Aussagen bieten natürlich wieder Raum für Spekulationen bezüglich der Schicksale von Eddie und Max. Die Dreharbeiten zur finalen Staffel sollen im Sommer 2023 beginnen. Zudem sprachen die Duffer-Brüder vor einiger Zeit bereits über ein mögliches Spin-off. Wir üben uns derweil weiter in Geduld und sind gespannt, was uns alles erwartet.