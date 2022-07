Wer stirbt in Stranger Things 4 Teil 2? Ende erklärt

Am Freitag, den 1. Juli liefen die finalen Folgen von Stranger Things 4 bei Netflix. Viele Fragen wurden geklärt und ebenso viele sind entstanden. Was genau ist eigentlich passiert und was bedeutet das für Staffel 5 von Stranger Things?

Fassungslose Fans

Hierzulande war das Finale, mit einer Gesamtspieldauer von annähernd vier Stunden, ab Freitag 9 Uhr bei Netflix verfügbar. Da sich die Serie sehr großer Beliebtheit erfreut, wollten viele Fans zu den ersten gehören, die sich das Ende der 4. Staffel ansehen – offenbar zu viele. Die Server der Streaming-Plattform brachen zusammen.

Nachdem dieser Schock verdaut war und alles wieder in Gang gebracht wurde, konnte der packende Showdown in Hawkins also starten.

Von Vornherein war klar: Das Finale wird monumental! Ebenso war klar – wenn auch nicht gewollt: Es wird Verluste geben. Schlussendlich war es eine emotionale Achterbahnfahrt. Doch von vorn. Wer die Folgen 8 und 9 noch nicht gesehen hat und sich nicht spoilern lassen möchte, sollte jetzt nicht weiterlesen.

Was passiert in Volume 2 von Stranger Things 4?

In Folge 7 nahm Vecna Nancy in seinem Gedankenschinder gefangen. In Folge 8 lässt er sie jedoch wieder frei, um ihre Freunde von seinem Plan zu informieren.

Dieser sieht vor, vier Tore zum Upside Down zu öffnen, um Hawkins dem Erdboden gleichzumachen und seine eigene, neue Ordnung einzuführen. Drei dieser Tore sind, dank seiner grausamen Morde, bereits offen. Fehlt also nur noch eins und Max könnte der Schlüssel dazu sein.

© Netflix

Nancy, Steve, Robin, Max, Lucas, Dustin, Erica und Eddie schmieden einen Schlachtplan, der dem von Vecna in die Quere kommen soll. Max erklärt sich bereit, Vecnas Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und ihn solange zu beschäftigen, bis Nancy, Robin und Steve die physische Gestalt des Monsters vernichten können.

Währenddessen sollen Dustin und Eddie Vecnas geflügelte Bewacher ablenken – auf eine wahnsinnig epische Art. Passenderweise spielt er den Song „Master of Puppets“ von Metallica.

In der realen Welt bleibt Lucas an Max’ Seite, um sie im Notfall mit Kate Bushs Song „Running Up That Hill“ retten zu können.

In der Wüste Nevadas schafft Eleven (auch Elfi oder El) es derweil aus der Forschungseinrichtung und dem Militär zu entkommen. Mike, Will, Jonathan und Argylle haben derweil den Geheimeingang und somit Eleven endlich gefunden und können gemeinsam mit ihr fliehen. Da sie keine Möglichkeit haben bald nach Hawkins zu gelangen, bleibt nur Els telepathische Unterstützung beim Kampf gegen Vecna.

Auch Joyce, Hopper und Murray können von Russland aus helfen, indem sie die dortigen Demogorgons töten und so Vecna schwächen. Auch wenn es zwischenzeitlich wirklich nicht gut aussieht, gehen die meisten Pläne letztlich auf – doch nicht ohne Verluste.

Netflix Juli 2022: Stranger Things, Staffel 4B & Co. – Alle neuen Filme und Serien

Wer stirbt im Finale von Stranger Things 4?

Bei der turbulenten Flucht aus der Forschungseinrichtung wird Dr. Brenner von einem Scharfschützen tödlich verwundet. Unterdessen ist Eddie das Wegrennen leid und beschließt sich allein den Fledermäusen im Upside Down zu stellen. Dabei wird er so schwer verletzt, dass er in Dustins Armen stirbt.

Auch Max schafft es nicht – vorerst. Durch ihren Tod öffnet sich das vierte Portal, wodurch ein riesiger Spalt entsteht. Dabei erwischt es auch Jason (Freund von Vecnas erstem und drittem Opfer), der zuvor Lucas attackierte.

Doch was ist nun mit Max?

Eleven hat es leider nicht geschafft, Vecna von Max fernzuhalten und muss mit ansehen, wie er sie tötet. Allerdings war sie nicht sofort tot, da El diese Tortur zumindest unterbrechen kann. In der echten Welt hält Lucas Max in seinen Armen, als diese völlig verängstigt, erblindet und ohne Gefühl im Körper um ihr Leben kämpft. Vergebens.

Eleven will Max jedoch nicht gehen lassen und legt ihr Hand auf den leblosen Körper. Hat El also auch die Fähigkeit zu heilen? Zwei Tage später liegt Max nämlich im Krankenhaus – im Koma, aber lebendig. Laut Lucas sei dies für die Ärzte ein Wunder, schließlich war Max eine ganze Minute lang tot.

© Netflix

Was bedeutet all das für Stranger Things Staffel 5?

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Max auch in Staffel 5 dabei sein wird, wenngleich zu befürchten ist, dass sie wohl dauerhaft erblindet ist. Ob sie sich von ihren schweren Knochenbrüchen vollständig erholen wird, ist ebenso fraglich, wie die Tatsache, ob sie überhaupt wieder aufwacht. Als Eleven sich nämlich erneut in Max’ Kopf begibt, ist dort nichts als Schwärze.

Auch Vecna hat überlebt, auch wenn er allerhand einstecken musste. Nach zwei Molotow-Cocktails und mehreren Gewehrschüssen stürzte er aus dem Fenster und verschwand dann irgendwie. Spätestens als Will wieder zurück in Hawkins und somit auch in Vecnas Nähe ist, spürt er dessen Verbindung.

Stranger Things: Nach Staffel 5 kommt vielleicht noch ein Spin-off

Nach der emotionalen Wiedervereinigung der Freunde und Familien (besonders ergreifend ist dabei das Wiedersehen von El und Hopper), beginnt es plötzlich zu schneien. Doch es ist kein Schnee, der da vom Himmel fällt. Es sind Staubflocken aus dem Upside Down.

Als Eleven und die anderen der Ursache auf den Grund gehen, entdecken sie, dass die Landschaft rund um das riesige Portal dem Upside Down gefährlich ähnelt. Vecnas Plan ist also doch aufgegangen – zumindest teilweise.

Es liegt also nahe, dass in Staffel 5 die Hölle über Hawkins hereinbricht und die Monster von der anderen Seite in Scharen über die Menschheit herfallen. Ist Will in den letzten Staffeln ein wenig in den Hintergrund gerückt, dürfte er zukünftig wieder eine größere Rolle spielen, schließlich hat er eine direkte Verbindung zu Vecna, was im Kampf von Vorteil sein könnte.

Nun heißt es erstmal wieder gespannt warten…