Stranger Things 4 verhilft 80er-Jahre-Hit von Kate Bush zurück in die Charts

Nach 37 Jahren plötzlich wieder an der Spitze der Charts aktueller Musikhits? Das schafft (nur) der Serienhit Stranger Things mit der aktuellen 4. Staffel. Bereits in den vergangenen Folgen durfte sich die Fanbase auf viele bekannte Hits aus den 1980er-Jahren freuen, der Schauplatz der gefeierten Mysteryserie bei Netflix.

In der neuen Staffel, die nach einer viel zu langen Pause von drei Jahren die Ereignisse um Upside Down in Hawkins fortsetzt, erfreut sich ein ganz besonderer Song neuer Aufmerksamkeit: Running Up That Hill von Kate Bush wird gleich in der Auftaktfolge der 4. Staffel gespielt, wenn Max (Sadie Sink) mit dem Walkman durch die Flure der High School geht und man das Gefühl hat, die Zeit steht still.

Der Song wird im Verlauf der Serie noch einmal an Bedeutung gewinnen … wie der nachfolgende Szenenausschnitt mit Max zeigt – doch Achtung, vor mächtiger Spoilergefahr sei gewarnt!

Kate Bushs Running Up That Hill wird erneut zum Chart-Stürmer

Der im Jahr 1985 gehörte Song zählt zu den wichtigsten Titel der Sängerin Kate Bush, die in diesem Jahr ihr neues Album „Hounds of Love“ herausbrachte. Bereits vor der Serie zählt der Titel Running Up That Hill (A Deal With God) zu ihren bekanntesten Hits und war damals schon in den Top-Platzierungen zu finden. Der Song sollte vor zehn Jahren zum Olympia-Hit in London werden.

Jetzt nach 37 Jahren erlangte der Kulthit neue Aufmerksamkeit und stürmte nach der Premiere der neuen Folgen des Netflix-Serienhits „Stranger Things“ die Spitze der internationalen Charts und ist bei den Musikstreaming-Plattformen wie iTunes oder Spotify derzeit mit Millionen Abrufen der meistgefragte Titel.

Bereits zuvor war der Soundtrack von Stranger Things ein Erfolg, das neue Album zur 4. Staffel dürfte da keine Ausnahme darstellen. Am 1. Juli erscheint die Platte und enthält weitere Musikhits aus den 1980er Jahren wie „You Spin Me Round“ von Dead Or Alive oder „Pass The Dutchie“ von Musical Youth.

Bis der Soundtrack eintrifft, könnt ihr hier noch einmal den Originalsong von Kate Bush hören:

Die passenden Fan-Reaktionen auf den Song im Serienhit möchten wir euch nicht vorenthalten:

