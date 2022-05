In drei Tagen geht es endlich mit dem Netflix-Serienhit Stranger Things weiter: Zum Start der lang erwartete 4. Staffel der gefeierten Mysteryserie ist der finale Trailer eingetroffen, der düstere Aussichten für Hawkins prophezeit. Macht euch auf ein gewaltiges Wiedersehen gefasst, mit Eleven, der Clique und dem Hellfire Club, neuen Charakteren sowie neuen Settings – und natürlich jede Menge Monster aus Upside Down.

Vor wenigen Tagen wurden bereits die ersten 8 Minuten der neuen Staffel in einem Video-Special den vielen Fans enthüllt. Mit dem finalen Trailer legen die Macher der Erfolgsserie, die Duffer-Brüder, noch einmal nach und versprechen neue extra lange Folgen, die deswegen erstmals in 2 Teilen veröffentlicht werden.

Wann kommt Stranger Things Staffel 4 bei Netflix?

Die neue Staffel mit insgesamt 9 Episoden wird erstmals zweigeteilt: Teil 1 mit 7 Episoden geht am 27. Mai bei Netflix an den Start, das große Finale der Staffel mit den beiden letzten Folgen wird für den 1. Juli aufgespart.

„Die letzten beiden Folgen von Volume 2 sind fast 4 Stunden lang. (Für die echten Geeks da draußen, Episode 407 ist 1 Stunde, 38 Minuten; Episode 408 ist etwa 1 Stunde, 25 Minuten; und 409 ist fast zweieinhalb Stunden.)“

Zur Einstimmung empfiehlt es sich, jetzt mit einer Wiederholung der letzten gezeigten Folgen zu beginnen – schließlich liegen satte drei Jahren zwischen dem Finale der 3. Staffel und dem Start der neuen Folgen dazwischen… Die Stars der Serie helfen euch dabei:

Erste Story-Details: So geht es in Staffel 4 weiter

Am Ende der dritten Staffel ist bekannterweise Eleven nach Sheriff Hoppers (David Harbour) mysteriösem Verschwinden, mit Joyce Byers und ihren Söhnen Will und Jonathan aus Hawinks weggezogen. Unter dem neuen Namen Jane Byers versucht sich die Jugendliche in ihrer neuen Wahlheimat Kalifornien zurechtzufinden, während sie per Brief in Kontakt mit ihrem Freund Mike bleibt. Darin verheimlicht sie ihm aber, dass sie keineswegs glücklich ist und an der neuen Highschool mit einigen Problemen zu kämpfen hat.

Stranger Things 4: Neuer Trailer mit einer düsteren Botschaft ist da! Gewaltiges Unheil kündigt sich für Hawkins an

In Hawinks erlebt derweil der Rest der Clique mit Mike, Dustin, Lucas, Max, Steve und Nancy ein neues, düsteres Abenteuer in einem alten Spukhaus und kommen wohl dem Ursprung von Upside Down auf die Spur.

Unterdessen stellt sich heraus, dass Sheriff Hopper keinesfalls tot ist, sondern von den Russen gefangen genommen wurde und irgendwo in einem russischen Gefängnis seinem unbekannten Schicksal entgegenblickt. Die Handlung spielt somit in gleich vier Settings gleichzeitig.

Episoden-Titel von Staffel 4 enthüllt

Wie viele Episoden hat Stranger Things 4? Netflix hat inzwischen auch die konkreten Titel aller 9 Episoden der kommenden 4. Staffel preisgegeben:

Episode 1: Der Höllenfeuer-Club

Episode 2: Vecnas Fluch

Episode 3: Das Monster und die Superheldin

Episode 4: Lieber Billy

Episode 5: Das Projekt „Nina“

Episode 6: Eintauchen

Episode 7: Das Massaker im Hawkins Lab

Episode 8: Papa

Episode 9: Im Huckepack

Hier könnt ihr den finalen Trailer noch einmal im Original sehen:

