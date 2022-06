Stranger Things 4: So wird Jamie Campbell Bower zu Vecna

In zwei Wochen ist es endlich soweit: Die finalen Folgen der vierten Staffel von Stranger Things gehen am 1. Juli 2022 bei Netflix an den Start.

Als ob die Spannung nicht schon groß genug wäre, füttert uns der Streaminganbieter – respektive die Facebook-Seite Netflix Geeked – regelmäßig mit Behind-the-scenes-Häppchen, so auch mit Transformationsvideos.

Die Gesichter des Jamie Campbell Bower

Die wohl interessanteste, weil aufwendigste Verwandlung, durchläuft dabei Jamie Campbell Bower alias Henry Creel, Nummer Eins oder eben Vecna.

Anders als in seinen bisherigen Rollen, beispielsweise als junger Grindelwald bei Harry Potter (Die Heiligtümer des Todes) oder Volturi-Vampir Caius in der Twilight-Saga, erfordert die Maskerade für „Stranger Things“ offenbar sehr viel Geduld für den Briten.

In dem kürzlich auf Facebook veröffentlichtem Video, das dank Zeitraffer nur 39 Sekunden lang ist, telefoniert der Schauspieler, schreibt Nachrichten und gönnt sich diverse Getränke einer bekannten Kaffeehauskette – sehr zur Belustigung der User*innen, während er Schicht für Schicht zu seinem monströsen Serien-Charakter wird.



Wir haben für euch ein noch kürzeres Video gefunden, in dem die Entstehung dennoch gut zu sehen ist:

Stranger Things 4: Wie Eins zu Vecna wird

Der Wandel von Henry beziehungsweise Eins zur finsteren Gestalt Vecna ist auch in Folge sieben der vierten Staffel zu sehen – natürlich um einiges schmerzhafter und pompöser, dank der Special Effects.

Dort wird er von Elf durch ein Portal ins Upside Down befördert, nachdem er in der Forschungseinrichtung des Hawkings National Laboratory ein Massaker angerichtet hat. Bei seinem Fall in die andere Dimension verbrennt er zum Teil und wird letztlich zu dem entstellten Monstrum, das den Menschen in Hawkins das Leben zur Hölle macht. In Wirklichkeit scheint, außer dem Geduldsfaden, nichts weiter strapaziert zu werden.

Stranger Things 4: Preview-Trailer zum großen Finale zeigt Vecna vs. Eleven

Die Arbeit des Künstlerteams um Maskenbildner Barrie Gower (u.a. Game of Thrones, Doctor Strange) ist dennoch beeindruckend. Die Herstellung der einzelnen – Achtung, Ekelfaktor! – Hautlappen hat sicher Wochen oder länger gedauert. Für das Ergebnis hat sich die harte Arbeit jedoch gelohnt.

Definitiv werden Elf und ihre Freunde im großen Finale von Staffel 4 am 1. Juli 2022 erneut auf Vecna treffen. Wie es schlussendlich ausgeht, bleibt bis dahin spannend.