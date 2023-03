Resident Evil 4 Remake: Capcom veröffentlicht Anime-Serie im Ghibli-Stil

Zum baldigen Release von Resident Evil 4 Remake hat Capcom die erste Episode einer Anime-Shorts-Reihe mit dem Titel Leon and the Mysterious Village veröffentlicht.

Resident Evil 4 Remake als 80er Jahre Anime?

Kurz vor der Veröffentlichung von „Resident Evil 4 Remake“ hat Capcom die erste Episode einer Reihe von sehr kurzen Anime-Abenteuern veröffentlicht, die auf liebenswerte Art und Weise zeigen, womit sich der Protagonist Leon Kennedy herumschlagen muss.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die kurzweilige Serie heißt „Leon and the Mysterious Village“ und wurde von Nippon Animation im Auftrag von Capcom produziert. Die Animationen sind in einem farbenfrohen und fröhlichen Stil gestaltet und erinnern an klassische Anime-Serien aus den 80er Jahren.

In der ersten Folge mit dem Titel „Looking for Ashley“ stolpert unser Titelheld in eine seltsame Ortschaft, die von einer Gruppe „freundlicher“ Einheimischer bewohnt wird. Wie zu erwarten, verlaufen Leons erste Annäherungsversuche eher holprig.

Wie in den Kommentaren unter dem Video auf YouTube zu lesen ist, sind die Fans über diese Marketing-Kampagne vollends begeistert. Viele beglückwünschen Capcom zu diesem Geniestreich und wünschen sich öfter Werbung in einem unkonventionellen Stil.

Dabei ist Capcom schon bekannt dafür, sich etwas Besonderes für den Launch eines Spiels auszudenken. Schon für Resident Evil Village im Jahr 2021 überraschten sie mit einer entzückenden Serie von Kurzfilmen, in welchen die Hauptbösewichte des Spiels in Puppenform dargestellt wurden. Die Sesamstraße lässt grüßen.

Offensichtlich hat Capcom diesmal beschlossen, dass die „gruselig-süße“ Ästhetik der richtige Weg ist, wenn es darum geht, den Survival-Horror-Klassiker „RE4“ zu bewerben. Hier könnt ihr euch auch schon Folge 2 der Serie ansehen, mit dem Titel „A Promise Between the Two“.

Das „Resident Evil 4 Remake“ erscheint am 24. März 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, PC und Xbox Series X/S.