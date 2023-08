PlayStation 5 Slim: Leak zeigt angeblich erste Bilder der neuen Konsole

Die PlayStation 5 ist mittlerweile fast drei Jahre alt. Wenn man die vergangenen Generationen betrachtet, wird es langsam Zeit für eine neue Version der Konsole.

Die Gerüchte um das Nachfolgermodell machen seit Monaten die Runde. Jetzt scheint ein geleaktes Video einer PlayStation 5 Slim aufgetaucht zu sein. So soll die Konsole aussehen.

Seit Wochen wird diskutiert, wie Sony seine PS5-Reihe erweitern will. Wird es eine Slim- und Pro-Version geben? Oder kommt ein ganz neuer Ansatz dank abnehmbarem Laufwerk? Fragen über Fragen und Sony hält diesbezüglich dicht.

Auf Twitter kursiert nun ein Video, das angeblich ein Slim-Modell der PS5 zeigen soll. Äußerlich sind wenige Änderungen zu sehen. Lediglich die seitlichen Platten sind in der Horizontale in zwei geteilt.

Das Video und ein dazugehöriges Foto wurden mehrfach auf Twitter geteilt und weiter verbreitet. Die Meinungen zum Gerät gehen auseinander.

Einige wenige sind gespannt und freuen sich auf mehr Input zum neuen Modell. Die Meisten sind vom Aussehen der Konsole enttäuscht. Sie hatten sich ein schickeres, optisch schmaleres Modell gewünscht.

„Please no! This would be the first PlayStation where I say: „This is an ugly PlayStation.“ – @lk833

„Imaging if this is true and they keep the crappy aesthetic’s!“ – @SnapBlastPLAY

„Not a fan.“ – @DarthChillash