Stranger Things 4: Preview-Trailer zum großen Finale zeigt Vecna vs. Eleven

In wenigen Wochen ist es endlich soweit: Das große Finale der 4. Staffel Stranger Things geht bei Netflix an den Start. Nachdem bereits die ersten Folgen der lang erwarteten neuen Staffel der gefeierten Mysteryserie beim Streamingdienst abrufbar sind, steht nun der alles entscheidende Showdown an.

In dem neuen Preview-Trailer zu Staffel 4.2 kündigt sich der von Fans erhoffte Kampf Eleven vs. Vecna an – mit einer neu erstarkten Heldin!

Wann kommt das Finale von Stranger Things Staffel 4 bei Netflix?

Die neue Staffel mit insgesamt 9 Episoden wird erstmals zweigeteilt: Teil 1 mit 7 Episoden ist seit dem 27. Mai bei Netflix abrufar. Das große Finale der Staffel mit den beiden letzten Folgen wird für den 1. Juli aufgespart – dafür extralang mit fast vier Stunden: Episode 8: Papa ist etwa eineinhalb und Episode 9: Im Huckepack ist sogar fast zweieinhalb Stunden lang!

Hier könnt ihr noch einmal die US-Version des Preview-Trailer zum Finale sehen:

Erste Story-Details: So geht es in Staffel 4 weiter

Die Handlung spielt in gleich vier Settings gleichzeitig: Am Ende der dritten Staffel ist bekannterweise Eleven nach Sheriff Hoppers (David Harbour) mysteriösem Verschwinden mit Joyce Byers und ihren Söhnen Will und Jonathan aus Hawkins weggezogen. Unter dem neuen Namen Jane Hopper versucht sich die Jugendliche in ihrer neuen Heimat Kalifornien zurechtzufinden, jedoch hat sie nicht nur an der neuen Highschool mit einigen Problemen zu kämpfen.

Stranger Things 4 verhilft 80er-Jahre-Hit von Kate Bush zurück in die Charts

In Hawkins erlebt derweil der Rest der Clique mit Mike, Dustin, Lucas, Max, Steve und Nancy ein neues, düsteres Abenteuer. Als einige Kinder auf brutale Weise ermordet werden, gibt es Hinweise auf ein neues Monster aus Upside Down. Die Freunde müssen ein weiteres Mal Hawkins vor einer gewaltigen Bedrohung retten und geraten dabei selbst in Lebensgefahr.

Unterdessen findet sich Hopper in einem Gefangenenlager in Russland wieder und sucht verzweifelt einen Weg zur Flucht, um Kontakt mit Joyce aufzunehmen – doch sein Vorhaben wird sabotiert.

Recap-Video zu Staffel 4 und D&D-Spiel mit den Hawkins-Helden

Im Rahmen der Neflix Geeked Weeks 2022 widmet sich der Streaminganbieter einen vollen Tag dem Serienhit und lässt in einem Video die Ereignisse von Staffel 4.1 noch einmal Revue passieren:

Zudem könnt ihr die jungen Helden aus Hawkins bei einem Live-Spiel D&D mit dem Hellfire Club erleben:

