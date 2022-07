Stranger Things ist inzwischen die mit Abstand erfolgreichste Netflix-Serie und begeistert seit der ersten Folge ein Millionen-Publikum weltweit. Die vierte Staffel setzte noch einen drauf und war beim Start wochenlang die Nummer eins in 93 Ländern der Netflix-Charts, das ist bislang keiner einzigen Produktion des Streamingdienstes gelungen.

Neben dem hervorragend besetzten Cast und der spannungsgeladen Handlung setzt das Setting in den 1980er Jahren mit vielen Anspielungen auf die damalige Pop- und Nerdkultur noch einen drauf. Auch in Staffel 4 gibt es wieder einige versteckte Anspielungen zu entdecken, denen wir in diesem Artikel auf den Grund gehen. Wir zeigen euch die besten Easter Eggs aus Stranger Things 4!

Ghostbusters

Bereits in der 2. Staffel sollte die Kultkomödie Ghostbusters in Form von Halloween-Kostümen Einzug in die Serie „Stranger Things” erhalten, schließlich ist zum Zeitpunkt der Story im Jahr 1984 der Film gerade in die Kinos gekommen.

In Staffel 4 geht es mit einem Test von Dr. Brenner weiter, der in einer Rückblende im Hawinks Labor Nummer 010 einem Test unterzieht, um seine Fähigkeiten für Vorahnungen auf die Probe zu stellen. Dieser besagte Test erinnert an den (manipulierten) Karteikartentest, den Dr. Peter Venkman zu Beginn des Films „Ghostbusters” einem Studenten gibt.

Weitere Anspielungen auf die Geisterjäger gibt es in Form einer Anstecknadel, die sich an Dustins Rucksack befindet und den legendären „Ghostbusters”-Spruch „I’ve Been Slimed” trägt.

Star Wars

Dustin ist großer Star Wars-Fan und sorgt im Verlauf der 4. Staffel für zahlreiche Anspielungen. Beim Versuch, Vecna in ihrer D&D-Kampagne mit einem perfekten Wurf von 20 zu bezwingen, zitiert er etwa Han Solo aus „Das Imperium schlägt zurück“: „Sag mir niemals die Chancen!”

Auch Murray bezieht sich auf einen legendäre Spruch von Han Solo, wenn er im Finale meint, als sie ins russische Gefangenenlager einbrechen: „Ich weiss nicht, Jim. Ich habe kein gutes Gefühl dabei!”

X-Men

Im Verlauf der Staffel benutzt Dustin ein Gerät namens Cerebro, mit dem er die primitive Online-Datenbank der Polizei hacken kann. Dabei handelt es sich um ein fiktives Gerät aus den Marvel-Comics X-Men. Das besagte Gerät wurde von Professor X und Magneto entwickelt und später von Dr. Hank McCoy optimiert. Cerebro dient den X-Men, um Mutanten mit besonderen Fähigkeiten zu erkennen. Dabei soll es übersinnlichen Kräfte verstärken um Mutanten aus der Ferne zu erkennen.

Das Schweigen der Lämmer

Zahlreiche Filmanspielungen aus den 1980er Jahren gibt es auch in „Stranger Things 4″ zu entdecken. Eine davon ist „Das Schweigen der Lämmer”. In der Szene, als Nancy und Robin sich auf die Suche nach Victor Creel, den mutmaßlichen Serienkiller machen, besuchen sie ihn in der Psychiatrischen Anstalt Pennhurst Asylums. Dabei werden sie von dem Direktor der Anstalt durch enge Gänge in einen Keller geführt, in dem sich die schwersten Fälle befinden.

Das komplette Setting ist dem von Jodie Fosters dargestellter FBI-Studentin Clarice Starling nachempfunden, wie sie Dr. Hannibal Lecter einen Besuch abstattet. Hinzu kommt, dass Pennhurst Asylum eine echte Einrichtung war, die bis 1987 existierte und nach der Schließung als Spukhaus zahlreiche Besucher anzieht.

Herr der Ringe

Tolkiens Meisterwerk Der Herr der Ringe fasziniert auch die Macher von „Stranger Things”, die eine eindeutige Anspielung auf die Mittelerde-Saga einfließen lassen. Während die Hawkins-Gang Pläne schmiedet, wie sie gegen Vecna vorgehen soll, macht Eddie folgende Bemerkung: „Das Auenland brennt” und spielt dabei auf Mordor und die Befreiung des Auenlandes an.

Nachvollziehbar, schließlich zeigt sich Vecnas Welt in Upside Down als ob man in Saurons Auge mitten in Mordor blickt. Steve, der keine Bücher liest, kann mit dieser Anspielung auf Tolkiens Mittelerde jedoch nichts anfangen – im Gegensatz zu den anderen und natürlich den Fans der Serie.

Kultfilme aus den 1980er Jahren

Zu Beginn der 4. Staffel haben Steve und Robin einen neuen Job in einer Videothek gefunden, die an sich schon ein heute weitgehend unbekannter Ort für Filmfans geworden ist. Die Szene dürften auch auf Netflix selbst hinweisen, schließlich hat der Streaming-Gigant einmal als Online-Videothek angefangen. Den gezeigten Family Video Store gab es wirklich, die einst erfolgreiche Videothek hat erst im März 2022 mit dem letzten Geschäft endgültig ihre Tore geschlossen.

Gleichzeitig werden in nur einer Szene zahlreiche Blockbuster aus der Zeit der 1980er Jahren genannt und als Videokassette gezeigt (lange bevor es DVDs und Blu-rays gab): Von Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes zu Chevy Chases Griswold-Komödienreihe bis hin zu den Gremlins.

Der Hellfire Club

Der Hellfire Club ist eine weitere Anspielung auf die X-Men Comics von Marvel, den Hellfire Club gab es darüber hinaus tatsächlich und dieser geht weit in der Geschichte zurück. Sowohl in den Comics als in der Historie fand sich im Hellfire Club die Elite der Gesellschaft ein. In der Serie ist es der Außenseiter Eddie, der den Namen des D&D-Clubs eher ironisch gewählt hat, gehören die Nerds bei den übrigen Mitschülern der Highschool doch eher zu den Außenseitern statt zur Elite.

Mike Myers und Freddy Krueger

Vecna ist der furchteinflößende und mächtige Gegenspieler in „Stranger Things 4″. Die Serienmacher haben sich bei der Gestaltung des Monsters an bekannte Horrorfiguren der Zeit orientiert. So finden sich zahlreiche Anspielungen auf legendäre Horror-Klassiker der 1980er Jahre:

Die Traumsequenzen, in denen Kinder getötet werden, ist etwa dem aus Nightmare on Elm Street nachempfunden. Auch seine Gestalt erinnert stark an Freddy Krueger, während seine Welt an Pinhead aus Hellraiser angelehnt ist. Ebenso zieht Vecna seine Opfer in den Bann wie einst Pennywise aus „Stephen Kings ES”.

Eddie Munsens Onkel vergleicht Victor Creel mit Michael Myers aus Halloween. Hinzu kommt, dass etwa Eddie und Max schon die Halloween-Maske von Michael Myers getragen haben. Zu guter Letzt wird Victor Creel von niemand Geringerem als Robert Englund verkörpert, dem legendären Freddy Krueger-Darsteller aus der Horrorreihe „Nightmare on Elm Street”.

Alien

In einer Szene dürften sich Fans an eine Sequenz aus Alien: Resurrection erinnert fühlen. Wie in dem Horrorfilm die außerirdischen Monster in Gläsern mit Flüssigkeit aufbewahrt werden, so finden Hopper, Joyce und Murray eine ähnliche Situation vor, als sie im russischen Labor die Versuche an den Demogorgons entdecken. Hier befinden sich die Kreatur ebenfalls in einzelnen Glasbehälter. Im Gegensatz zu Alien werden diese aber lebendig… Schon in dem Alien-Film spielte Winona Ryder die Hauptrolle, wie nun auch im Serienhit „Stranger Things”.

Beliebte Spiel-Klassiker aus den 1980er Jahren

Zu guter Letzt darf eine Übersicht der beliebten und bekannten Spielzeuge aus den 1980er Jahren nicht fehlen, die es in jeder neuen „Stranger Things”-Staffel zu entdecken gibt:

Der Magic 8 Ball , den Nummer Zehn zur Kommunikation benutzt

, den Nummer Zehn zur Kommunikation benutzt Der legendäre Zauberwürfel Rubik’s Cube, mit dem Robin in der Videothek spielt

Rubik’s Cube, mit dem Robin in der Videothek spielt Die Spielkonsole Nintendo mit Duck Hunt

Eine Anspielung auf den Videospielklassiker Paperboy gibt es gleich in der ersten Szene von „Stranger Things 4“, wenn ein Zeitungsjunge achtlos die gerollten Zeitungen auf die Häuser wirft.