Stranger Things 4: Max gegen das Böse – So entstand die beste Szene der gesamten Serie

Die vierte Staffel von Stranger Things wird derzeit bei Netflix von Millionen Fans gefeiert und katapultiert den Serienhit bereits kurz nach dem Start der neuen Folgen auf Platz eins der erfolgreichsten Netflix-Serien weltweit.

Eine ganz besondere Szene hat es dabei den vielen Fans angetan und zählt zweifelsfrei zu den besten der gesamten Serie: Max vs. Vecna. Der coole Soundtrack von Kate Bush mit dem passenden Titel Running Up That Hill tut sein Übriges.

Jetzt haben die Serienmacher mit Produzent Shawn Levy, der in der besagten Folge Lieber Billy/Dear Billy die Regie führte, gemeinsam mit der Max-Darstellerin Sadie Sink ein neues Video veröffentlicht.

Darin werfen die beiden einen Blick auf die Dreharbeiten der besagten Szene und wie sich etwa Sadie Sink beim Filmen gefühlt hat. Die Jungdarstellerin und der Regisseur zeigen sich begeistert von den vielen Reaktionen der Fans auf die epische Szene.

Hier gibt es zum Vergleich noch einmal die komplette 4-Minuten-lange Szene mit Max’s Song:

Wann kommt das Finale von Stranger Things Staffel 4 bei Netflix?

Die neue Staffel mit insgesamt 9 Episoden wird erstmals zweigeteilt: Teil 1 mit 7 Episoden ist seit dem 27. Mai bei Netflix abrufbar.

Das große Finale der Staffel mit den beiden letzten Folgen wird für den 1. Juli aufgespart – dafür extralang mit fast vier Stunden: Episode 8: Papa ist etwa eineinhalb und Episode 9: Im Huckepack ist sogar fast zweieinhalb Stunden lang!

Story-Details: So geht es in Staffel 4 weiter

Die Handlung spielt in vier Settings gleichzeitig: Am Ende der 3. Staffel ist bekannterweise Eleven nach Sheriff Hoppers mysteriösem Verschwinden mit Joyce Byers und ihren Söhnen Will und Jonathan aus Hawkins weggezogen.

Unter dem neuen Namen Jane Hopper versucht sich die Jugendliche in ihrer neuen Heimat Kalifornien zurechtzufinden, jedoch hat sie nicht nur an der neuen Highschool mit einigen Problemen zu kämpfen.

In Hawkins erlebt derweil der Rest der Clique mit Mike, Dustin, Lucas, Max, Steve und Nancy ein neues, düsteres Abenteuer. Als einige Kinder auf brutale Weise ermordet werden, gibt es Hinweise auf ein neues Monster aus Upside Down: Vecan. Die Freunde müssen ein weiteres Mal Hawkins vor einer gewaltigen Bedrohung retten und geraten dabei selbst in Lebensgefahr.

Stranger Things 4: Wer ist Vecna?

Unterdessen findet sich Hopper in einem Gefangenenlager in Russland wieder und sucht verzweifelt einen Weg zur Flucht, um Kontakt mit Joyce aufzunehmen – doch sein Vorhaben wird sabotiert.

Im Finale dürften die Freunde von verschiedenen Fronten aus gegen Vecna kämpfen und mit allen Mitteln versuchen, ihm ein für alle Mal zu vernichten, zeigte er sich doch schon für die früheren Vorkommnisse in Hawkins verantwortlich. Auch das neue Tor zu Upside Down gilt es zu verschließen. Eleven hat inzwischen ihre Kräfte wieder und ist stärker als je zuvor.

Wir dürfen also ein spektakuläres und episches Staffelfinale erwarten – und im Hinblick auf die abschließende fünfte Staffel sicherlich auch den ein oder anderen Cliffhanger…