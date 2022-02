Netflix hat endlich die Katze aus dem Sack gelassen: Die gefeierte Mysteryserie Stranger Things wird bereits im Frühjahr mit der langerwarteten 4. Staffel auf dem Streamingdienst zurück erwartet, früher als zuvor angekündigt. Doch das ist noch nicht alles: Die beiden Serienschöpfer Matt und Ross Duffer wenden sich mit einem offenen Brief an ihre Fans (siehe unten) und enthüllen erste Pläne für eine 5. Staffel plus erste Spin-offs des Serienhits. Doch der Reihe nach…

Wann geht Stranger Things 4 auf Netflix an den Start? Die neuen Folgen der Mysteryserie sind für den 27. Mai 2022 angekündigt – rund drei Jahre nach der letzten Staffel. Die 4. Staffel wird mit 9 Episoden jedoch auf zwei Hälften aufgeteilt. Der 2. Teil von Staffel 4 erscheint nur vier Wochen später am 1. Juli 2022.

Erste Story-Details: So geht es in Staffel 4 mit Eleven weiter

Netflix hat mit den ersten Trailern Häppchenweise erste Details zur Story preisgegeben, die erstmals mehr über Elevens Schicksal verraten. Am Ende der dritten Staffel ist bekannterweise die junge Heldin der Geschichte, nach Sheriff Hoppers (David Harbour) mysteriösen Verschwinden, mit Joyce Byers und ihren Söhnen Will und Jonathan aus Hawinks weggezogen.

Unter dem neuen Namen Jane Byers versucht Eleven sich in ihre neuen Wahlheimat Kalifornien zurechtzufinden, während sie einen Brief an ihren Freund Mike schreibt. Darin verheimlicht sie ihm, dass sie keineswegs glücklich ist und auch an der neuen Highschool gemobbt wird.

In Hawinks erlebt der Rest der Clique mit Mike, Dustin, Lucas, Max, Steve und Nancy derweil ein neues Abenteuer in einem alten Spukhaus und kommen dabei wohl dem Ursprung von Upside Down auf die Spur. Bestätigt sind zudem gleich 4 Neuzugänge, wie „Anne with an E“-Star Amybeth McNulty als Vickie, die zur eingeschworenen Clique dazustoßen wird.

Unterdessen stellt sich heraus, dass Sheriff Hopper keinesfalls tot ist, sondern von den Russen gefangen genommen wurde und irgendwo in einem russischen Gefängnis seinem unbekannten Schicksal entgegenblickt. Die Handlung spielt somit in gleich vier Settings gleichzeitig, wie das nun veröffentlichte Plakat eindrucksvoll verdeutlicht.

Every ending has a beginning. Vol. 1 is coming May 27. Vol. 2 is coming July 1. pic.twitter.com/nw8IYqQzil — Stranger Things (@Stranger_Things) February 17, 2022

Episoden-Titel von Staffel 4 enthüllt

Netflix hat inzwischen auch die konkreten Titel aller 9 Episoden der kommenden 4. Staffel preisgegeben. Daraus lässt sich schon einiges über die künftige Story herauslesen: Was hat es mit Projekt Nina auf sich und das Massaker in Hawinks Lab lässt neue düstere Vorahnungen auf Upside Down schließen. Auch der zuvor von Dustin-Darsteller Gaten Matarazzo angekündigte neue Hellfire Club in Hawkins ist dabei.

Die Liste der Episoden Stranger Things Staffel 4:

Episode 1: Der Höllenfeuer-Club

Episode 2: Vecnas Fluch

Episode 3: Das Monster und die Superheldin

Episode 4: Lieber Billy

Episode 5: Das Projekt „Nina“

Episode 6: Eintauchen

Episode 7: Das Massaker im Hawkins Lab

Episode 8: Papa

Episode 9: Im Huckepack

Stranger Things 5: Das Ende steht fest .. oder doch nicht?

Mit der 4. Staffel ist noch lange nicht Schluss mit der beliebten Mysteryserie „Stranger Things“. Wie die beiden Serienschöpfer nun bestätigten, wird es tatsächlich eine 5. Staffel geben, die 2023 bei Netflix erscheint. Damit möchten die Macher die Hauptserie zum Abschluss bringen.

Zwar ist damit das Ende der Serie nun offiziell bestätigt worden, der Erfolg von „Stranger Things“ soll jedoch bei Netflix weitergehen. Demnach können sich die Macher und der Streamingdienst erste Spin-offs des Serienhits sehr gut vorstellen. Konkrete Pläne wurden aber noch nicht verraten. Wir werden euch auf PlayCentral.de natürlich auf dem Laufenden halten.

Hier könnt ihr noch einmal den offenen Brief der Stranger Things–Macher an die Fans nachlesen:

