Falls ihr auch gerade die neue, vierte Staffel Stranger Things schaut, habt ihr wahrscheinlich auch schon Eddie kennengelernt. Die Figur ist neu zum bisherigen Roster der Charaktere hinzugestoßen und womöglich kommt euch Eddie auch irgendwie bekannt vor. Falls ihr euch fragt, woher ihr Schauspieler Joseph Quinn kennen könntet, seid ihr hier genau richtig.

Stranger Things 4: Wer ist Eddie und woher kennt ihr vielleicht Joseph Quinn?

Darum geht’s: Seit einigen wenigen Tagen steht auf Netflix der erste Teil der 4. Staffel von Stranger Things zum Streamen bereit. Darin begegnen wir haufenweise neuen Figuren, wie zum Beispiel Eddie. Der spielt eine zentrale Rolle in den Ereignissen der vorletzten Staffel der erfolgreichen Serie. Wir schauen uns die Figur und vor allem den Schauspieler dahinter etwas genauer an.

Teil 2 von Stranger Things Staffel 4: Wann kommt das große Finale

Wer ist Eddie? Eddie (Joseph Quinn) ist der charismatische, leicht verrückte und Rauschmittel-affine Anführer des Hellfire-Clubs. Dabei handelt es sich um die Dungeons and Dragons-Gruppe, in der auch Dustin und Mike mit von der Partie sind. Außerdem spielt Eddie Gitarre, ist großer Metal-Fan und handelt mit Drogen. Im Lauf der ersten Folgen von Season 4 wird er in einen überaus ungewöhnlichen Todesfall verstrickt.

Stranger Things 4: Wer spielt Enzo? Warum euch der Schauspieler so bekannt vorkommt!

Wer ist Joseph Quinn? Joseph Quinn spielt Eddie und darf getrost eher noch als Newcomer in der Schauspielerei betrachtet werden. Was nicht heißt, dass er noch nie in größeren Serien zu sehen gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Joseph Quinn hat beispielsweise schon in Game of Thrones die Rolle von Koner aus dem Hause Stark gespielt.

Ansonsten war er auch schon in „Dickensian“, „One’s Strike“ oder „Howards End“ zu sehen. In einem Interview mit RadioTimes hat Joseph Quinn über seine Rolle als Eddie in „Stranger Things 4“ gesagt, es sei die Rolle gewesen, die ihm bisher am meisten Spaß gemacht habe. Das liege unter anderem daran, dass er diesen Charakter habe spielen dürfen, der eine Art Außenseiter darstellt. Hier findet ihr Joseph Quinns Instagram-Account mit nur einem Beitrag, aber dafür 548.000 Followern.

Welche neue Figur aus der 4. Stranger Things-Staffel mögt ihr am liebsten? Wie findet ihr Eddie?