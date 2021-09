Die erfolgreiche Netflix-Serie How to Sell Drugs Online (Fast) erhält ein Spin-off mit Bjarne Mädel als Gangster „Buba“. Im Serienhit gerät Hauptdarsteller Maximilian Mundt als Jugendlicher Max, der einen florierenden Online-Drogenhandel aus seinem Kinderzimmer heraus betreibt, gleich zu Beginn ins Visier des Drogendealers, mit dem nicht zu spaßen ist. Jetzt soll der Film die Origin-Story des Publikumsliebling erzählen.

Mit der dritten deutschen Netflix-Produktion „How to Sell Drugs Online (Fast)“ landete der Streamingdienst nach „Dark“ und „Dogs of Berlin“ einen weiteren Serienhit. Entwickelt von Philipp Käßbohrer, Matthias Murmann, Stefan Titze und Sebastian Colley, basiert die Idee zur Serie auf einer wahren Geschichte: Moritz zieht mit seinem besten Freund Lenny Europas größten Online-Drogenversand auf, nur um seine Ex-Freundin zu beeindrucken und zurückzugewinnen.

Im Laufe der Geschichte avisiert der Jugendliche jedoch zur Teenager-Ausgabe von Bryan Cranstons Walter White aus „Breaking Bad“ – wenn auch nicht ganz so brutal. Zwar stellt er die Drogen nicht selbst her, doch seine erfolgreiche Geschäftsidee ruft schon bald diverse kriminelle Organisationen auf den Plan – und die verstehen keinen Spaß.

Inzwischen ist eine dritte Staffel auf Netflix erschienen. Ob es weitere Staffeln gibt, wird sich zeigen.

„Buba“-Film mit Bjarne Mädel © Netflix

Erste Story-Details zu Buba

Dafür hat Netflix mit dem Erfolgsduo Arne Feldhusen und Bjarne Mädel die Pläne für das Spin-off „Buba“ zur Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ bestätigt. Die beiden haben schon erfolgreich den früheren Serienhit „Der Tatortreiniger“ gemeinsam entworfen und wirkten auch bei „Stromberg“ mit. Während Mädels Auftritt in der Netflix-Serie nicht über die erste Staffel hinausging, ist Arne Feldhusen weiterhin an der Produktion der Serie beteiligt.

Der Film „Buba“ folgt Jakob Otto, genannt Buba, der ein Problem hat: Immer wenn es ihm zu gut geht, passiert kurz darauf irgendetwas Schreckliches. Seit dem tragischen Unfalltod seiner Eltern glaubt Jakob fest daran, alle guten Gefühle in seinem Leben ausgleichen zu müssen. Gemeinsam mit seinem Bruder Dante hat er deshalb ein System entwickelt, um seinen Alltag so unangenehm wie möglich zu gestalten. Über dreißig Jahre funktioniert das ganz gut, doch dann passiert etwas, mit dem niemand gerechnet hat: Der Kleinstadt-Verbrecher verliebt sich. Und mit Jakobs Gefühlen wachsen auch seine Probleme.

In weiteren Hauptrollen spielen Georg Friedrich als Bruder Dante, Anita Vulescia als Jule sowie Maren Kroymann als Bubas Mutter Doro Otto, Michael Schertenleib als Ilir und Michael Ostrowski als Clan-Mitglied Abnor an der Serie mit. Das Drehbuch stammt von „How to Sell Drugs Online (Fast)“-Schöpfer Sebastian Colley und Isaiah Michalski, Regie führt Arne Feldhusen. Wann der Film im Laufe des Jahres 2022 auf Netflix erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.