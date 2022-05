Der 1. Trailer zum Supernatural-Prequel The Winchesters ist da – mit Dean!

John und Mary in „Supernatural“ © The CW

John und Mary in „Supernatural“ © The CW

Über 15 Staffeln hinweg erfüllten Sam und Dean Winchester in Supernatural ihren Familienauftrag: Menschen vor dem Übernatürlichen zu retten. Die Serie war ein derart großer Erfolg, das im vergangenen Jahr ein Spin-off von The CW angekündigt wurde.

Jetzt wurde der erste Trailer zum Prequel The Wincesters veröffentlicht, in dem auch Dean-Darsteller Jensen Ackles zu sehen und zu hören ist.

Worum geht es genau?

Die Geschichte wird also von Dean eingeleitet und erzählt. Er begibt sich auf Spurensuche in der Vergangenheit, da er mehr über seine Eltern erfahren möchte. So in etwa stellt sich zumindest die Rahmenhandlung dar.

Einen Teil der Geschichte um John (Jeffrey Dean Morgan) und Mary Winchester (Samantha Smith) haben wir bereits im Verlauf der Handlung von „Supernatural“ erfahren. Doch wie haben sich die Ereignisse im Einzelnen zugetragen?

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„The Winchesters“ setzt lange vor der Geburt der Brüder an. Nach seiner Rückkehr aus dem Vietnamkrieg, erfährt John von seinem Erbe als „Men of Letters“ (Männer der Schriften) und gerät so in einen dunklen Kampf. Im Zuge dessen trifft er auf die junge Jägerin Mary Campbell, die gerade erst eine geliebte Person verloren hat und über einen Ausstieg aus dem Familiengeschäft nachdenkt. Bis plötzlich ihr Vater verschwindet. Klingt irgendwie bekannt, oder?

Wie viel „Supernatural“ steckt in „The Winchesters“?

Für eingefleischte Fans dürfte der Anblick der Besetzung zunächst etwas gewöhnungsbedürftig sein. Bei „Supernatural“ wurde der junge John Winchester bisher von Matt Cohen verkörpert. Diese Rolle übernimmt nun Drake Roger. Gleiches ist bei Mary der Fall: Für Amy Gumenik übernimmt nun Meg Donelly.

Dass Jensen Ackles die Rolle des Erzählers wahrnimmt, wurde schon vor einigen Monaten bekannt und ist demnach keine große Überraschung. Zudem fungieren er und seine Frau Daneel Ackles, die zuvor bereits Gastauftritte bei „Supernatural“ hatte, als Produzenten der Serie. Wie häufig Jensen Ackles visuell in Erscheinung treten wird, bleibt aber noch abzuwarten.

Supernatural: Prequel-Ankündigung sorgt kurzzeitig für Ärger zwischen den Stars

Sicher ist schon mal, dass es erneut spannend, emotional und gewohnt mysteriös zugehen wird. Zudem verspricht der Trailer einige Lacher und ein Wiedersehen mit alten Bekannten – in jüngeren Jahren versteht sich.

Wann die Serie bei The CW auf Sendung gehen wird, ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich ist jedoch, dass es im Herbst soweit sein dürfte – vielleicht ja sogar um Halloween. Würde ja passen. Hierzulande wird man sich wohl oder übel noch etwas länger gedulden müssen, wie die Vergangenheit bisher gezeigt hat.